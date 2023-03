Σουηδία: Μπαχαρικά 500 ετών βρέθηκαν σε ναυάγιο - Σαφράν, τζίντζερ και κόκκοι μαύρου πιπεριού

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σεντούκι με «θησαυρό» στο ναυάγιο του Gribshunden, ενός βασιλικού πλοίου που βυθίστηκε στα ανοικτά των σουηδικών ακτών πριν από 500 χρόνια. Ο λόγος για καλοδιατηρημένα μπαχαρικά: σαφράν, τζίντζερ (πιπερόριζα) και κόκκους μαύρου πιπεριού.

Το Gribshunden ήταν η ναυαρχίδα του βασιλιά Χανς της Δανίας και της Νορβηγίας. Το 1495 τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά του Ρόνμπι, την ώρα που ο μονάρχης είχε αποβιβαστεί προκειμένου να συναντήσει τοπικούς αξιωματούχους.

Το ναυάγιο ανακαλύφθηκε από δύτες τη δεκαετία του 1960, αλλά ερευνήθηκε σχολαστικά μόλις τα τελευταία χρόνια. Παλαιότερες καταδύσεις είχαν φέρει στην επιφάνεια εντυπωσιακά εκθέματα. Η αποστολή της ομάδας του Μπρένταν Φόλι, αρχαιολόγου/ερευνητή από το πανεπιστήμιο Λουντ, βρήκε όμως κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο στην περιοχή του ναυαγίου: καλοδιατηρημένα μπαχαρικά.

