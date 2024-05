Saristra 2024: To μεταμοντέρνο πανηγύρι της Κεφαλονιάς επιστρέφει στο εγκαταλελειμμένο του χωριό

Το πρωτοποριακό φεστιβάλ της Κεφαλονιάς μετά από διάλειμμα ενός χρόνου επιστρέφει φέτος τον Ιούλιο πιο ώριμο και «προοδευτικό» από ποτέ, με ένα εντυπωσιακό line-up καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα της μουσικής καλλιτεχνικής δημιουργίας από την indie και την τέκνο μεχρι τη τζαζ και τη ραπ, καθώς και με ένα πιο εμπλουτισμένο εικαστικό πρόγραμμα.

Πριν δώδεκα χρόνια, τα Παλιά Βλαχάτα, ένα εγκαταλελειμμένο χωριό, στη Σάμη της Κεφαλονιάς που καταστράφηκε από τον σεισμό του 1953, είδε τον χρόνο και πάλι να κυλά όταν το Saristra βρήκε εκεί το σπίτι του και άρχισε να ανοίγει τις πόρτες σε φίλους και επισκέπτες, κάθε χρόνο στην καρδιά του καλοκαιριού. Μια μοναδική βιωματική εμπειρία με μουσική, εκθέσεις, προβολές, workshops και πολλές ακόμα παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα συναρπαστικό μουσικό και καλλιτεχνικό σύμπαν.

Το σκηνικό, μοναδικό: περιδιαβαίνοντας κανείς τα δαιδαλώδη χωμάτινα δρομάκια, συναντά μισογκρεμισμένα κτίρια (κατοικίες, το σχολείο, το καφενείο, την εκκλησία του χωριού), παλιές στέρνες, υπεραιωνόβιες ελιές, αγραπιδιές, ροδιές και πρόβατα αλλά και την πλατεία του παλιού χωριού που δίνει το όνομα της στο φεστιβάλ και αποτελεί το κέντρο αυτού του μεταμοντέρνου πανηγυριού.

Το Saristra έχει φιλοξενήσει στις σκηνές του τα προηγούμενα χρόνια τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής αλλά και μερικά σπουδαία διεθνή ονόματα. Οι μνήμες είναι ακόμη νωπές από τις εμφανίσεις των Beak>, το τρίο του σπουδαίου βρετανού μουσικού Geoff Barrow εκ των ιδρυτικών μελών των Portishead που φέτος το καλοκαίρι θα εμφανιστούν μαζί με τους Massive Attack στην Αθήνα, των The KVB, του τελευταίου gentleman της americana Josh T. Pearson, των ψυχεδελικών Ιαπώνων Minami Deutsch, της μεγάλης μορφής της underground σκηνής της Αμερικής Ian Svenonius, των Τούρκων new wave-άδων She Past Away, του «θρυλικού» frontman των Tuxedomoon Blaine L. Reininger κ.α. Το φετινό Saristra επανέρχεται θριαμβευτικά με ένα διευρυμένο μουσικά line-up και αναπτύσσεται στην κεντρική Square Stage και τη μικρότερη και πιο πειραματική Goat With Gold Teeth Stage.

Πιο συγκεκριμένα φέτος θα εμφανιστούν: οι AMKA με το ρυθμικό kraut punk τους, οι αυτοσχεδιαστικοί Ape Man Ape με jazz, folk, indie χαρακτήρα, ο Degear 00001 που συνδυάζει πειραματική pop με hip-hop, indietronica, chiptune και videogame music στοιχεία, οι Echo Canyon, Rcrender, Turbo Teeth, Kostadis ώς Άβολη Γραμμή που “είναι η τρέχουσα ενσάρκωση της τετραπλής ηλεκτρονικής αλληλουχίας, γνωστής ως Nitse Visita.

Οι Echo Canyon, Rcrender, Turbo Teeth, Kostadis ταξιδεύουν, αποκλίνουν και συγκρούονται σε τροχιά γύρω απο εσένα”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ίδιοι, ο Eddie Dark που “βγαινει απο την κατακόμβη και στοιχειώνει το χωριό”, οι Gxhan x Stolou με το high-energy rap/hip hop τους, ο Janmahat booooi με jazzy hip hop, οι Κεφάλαιο 24 μια από τις σημαντικότερες μπάντες της ελληνικής underground σκηνής όλων των εποχών, η experimental performance των Larry Gus και Μιχάλη Σιγανίδη, οι Lip Forensics, το ντουέτο δύο δραστήριων μελών της εναλλακτικής σκηνής της Αθήνας Zade και Ekelon, οι My Wet Calvin που θα γιορτάσουν τα 20 χρόνια από την ίδρυσή τους, οι garage-pop Papi Τhe Dog TV, το ντουέτο των Sensitive Content με post-punk/no-wave ήχο, η Sissi Rada με την άρπα και την αιθέρια φωνή της, οι εκρηκτικοί electro/punk/hip hop Turboflow3000, οι ξεσηκωτικοί psych-rock The Steams με νέο δίσκο στις αποσκευές τους, η Ελληνίδα βασίλισσα της hip-hop Vikkie μαζί με τον BLK CLD και οι 33 Lovers με indie pop, lo-fi αισθητική.

To Saristra 2024 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26, Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουλίου στην Παλιά Βλαχάτα, στη Σάμη της Κεφαλονιάς. Περισσότερα ονόματα και το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Βρείτε τα εισιτήρια σας εδώ.