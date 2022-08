Ρόμπι Γουίλιαμς: Κυκλοφόρησε το νέο του single «Lost»- Από το άλμπουμ για τα 25 χρόνια σόλο καριέρας

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς κυκλοφόρησε το «Lost», ένα νέο σινγκλ για την «απερίσκεπτη συμπεριφορά» που εμπεριέχεται στο στο άλμπουμ του για την 25η επέτειο του «XXV».

Το νέο τραγούδι, με παραγωγούς τους Guy Chambers και Richard Flack, είναι μια ωδή σε ταραχώδεις εποχές.

«Το «Lost» αφορά τις στιγμές της ζωής μου που εγκατέλειψα τον εαυτό μου και είχα απερίσκεπτη συμπεριφορά», είπε ο τραγουδιστής σε δήλωσή του.

Το «XXV» γιορτάζει τα 25 χρόνια του Ρόμπι Γουίλιαμς ως σόλο καλλιτέχνης. Η νέα ηχογράφηση έγινε με το Metropole Orkest στην Ολλανδία. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία πριν από την κυκλοφορία του στις 9 Σεπτεμβρίου μέσω της Columbia Records.

Το άλμπουμ του πρώην μέλους των Take That είναι διαθέσιμο σε CD, σε standard και deluxe εκδοχή και σε βινύλιο. Τόσο η standard όσο και η deluxe έκδοση θα έχουν το «Lost», ενώ το deluxe άλμπουμ θα περιλαμβάνει τρία ακόμη πρωτότυπα κομμάτια: «Disco Symphony», «More Than This» και «The World And Her Mother».

Τα κομμάτια που κυκλοφόρησαν στο παρελθόν από τον δίσκο μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν τις επανεκδόσεις των «Angels», «Eternity» και «The Road To Mandalay».