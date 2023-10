Rolling Stones: Το ξέφρενο πάρτι μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους

Σε ένα ξέφρενο πάρτι σε κλαμπ του Μανχάταν, οι Rolling Stones γιόρτασαν χθες το βράδυ την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ έπειτα από 18 χρόνια με τίτλο «Hackney Diamonds».

Το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones, διανύει την έβδομη δεκαετία παρουσίας του στην διεθνή μουσική σκηνή και μπροστά σε εκατοντάδες προσκεκλημένους στο κλαμπ Racket NYC, τραγούδησαν επιτυχίες τους, ενώ το νέο άλμπουμ απέσπασε τις καλύτερες κριτικές που έχει λάβει και δεκαετίες.



Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Μικ Τζάγκερ, αστειεύτηκε ότι ένα από τα κίνητρα για να επιστρέψει το συγκρότημα στο στούντιο για ηχογράφηση είναι το πάρτι στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ.



«Μας έλειψαν τόσο πολύ οι παρουσιάσεις νέων άλμπουμ ώστε χρειάστηκε να επιστρέψουμε για να ηχογραφήσουμε ένα», είπε ο Τζάγκερ απευθυνόμενος στο πλήθος.

Το «Hackney Diamonds» είναι το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφούν μετά τον θάνατο του ντράμερ του συγκροτήματος, Τσάρλι Γουότς, το 2021.



Στο τέλος της παρουσίασης των τραγουδιών του, το συγκρότημα εμφανίστηκε μαζί με την Lady Gaga, η οποία έκανε ντουέτο με τον Τζάγκερ μιμούμενη τις χορευτικές του φιγούρες.

