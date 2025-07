Πέθανε η ποιήτρια Λένα Παππά, ξεχωριστή φωνή της ελληνικής λογοτεχνίας

Πολιτισμός / Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ στιχουργός, Άλαν Μπέργκμαν

Ο γνωστός στιχουργός, δημιουργός των επιτυχιών «The Windmills of Your Mind», «The Way We Were» και «In the Heat of the Night», πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες

LIFO NEWSROOM