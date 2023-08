Robbie Robertson: Πέθανε ο κιθαρίστας και συνθέτης των The Band

Ο Robbie Robertson, κιθαρίστας και συνθέτης του καναδικο-αμερικανικού συγκροτήματος The Band, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Σε δήλωση του, o μάνατζέρ του αναφέρει πως ο Robbie Robertson πέθανε την Τετάρτη, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του μετά από μακρά ασθένεια.

Οι The Band ήταν ένα συγκρότημα με μεγάλη επιρροή στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και αποτέλεσαν το θέμα του "The Last Waltz", μιας ταινίας του Martin Scorsese για την αποχαιρετιστήρια συναυλία τους.

Ο Robertson έγραψε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια τους, όπως το "The Weight" και το "The Night They Drove Old Dixie Down".

Γεννημένος ως Jaime Royal Robertson στο Τορόντο το 1943, έφυγε από το σπίτι του για να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική σε ηλικία 16 ετών.

Εκτός από τη δική τους μουσική, οι The Band είχαν γίνει γνωστοί ως το συγκρότημα που συνόδευε τον Bob Dylan σε περιοδεία του, πριν από την επιτυχία του άλμπουμ τους "Music From Big Pink" του 1968.

Κυκλοφόρησαν μια σειρά από αναγνωρισμένα άλμπουμ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και το 1976 έδωσαν την τελευταία τους συναυλία, αλλά επανενώθηκαν αργότερα - χωρίς τον Robertson - για μία σειρά από περιοδείες μεταξύ 1980 και 1990.

Η συνεργασία με τον Martin Scorsese

Μετά το The Last Waltz, συνεργάστηκε με τον Scorsese στα soundtracks μερικών από τις πιο γνωστές ταινίες του σκηνοθέτη, όπως το κλασικό Raging Bull του 1980 και το The Irishman του 2019.

Αποτίοντας φόρο τιμής, ο σκηνοθέτης αποκάλεσε τον Robertson «γίγαντα» και «μια σταθερά στη ζωή και τη δουλειά» του.

«Πολύ πριν γνωριστούμε, η μουσική του έπαιξε κεντρικό ρόλο στη ζωή μου - για μένα και για εκατομμύρια και εκατομμύρια άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» είπε. «Η επίδρασή του στη μορφή της τέχνης ήταν βαθιά και διαρκής».

Ο κιθαρίστας των Rolling Stones Ronnie Wood δήλωσε: «Τόσο θλιβερά τα νέα για τον Robbie Robertson. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος φίλος και θα μας λείψει πολύ».

Ο Stevie van Zandt, μέλος του E Street Band του Bruce Springsteen, δήλωσε ότι ο Robertson ήταν «καλός φίλος» και ένας «υποτιμημένος, λαμπρός κιθαρίστας».

Ο Καναδός τραγουδιστής Bryan Adams δημοσίευσε μια φωτογραφία του Robertson και έγραψε: «Ευχαριστώ για την καταπληκτική μουσική και την υπέροχη παρέα».

Με πληροφορίες από BBC