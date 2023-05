Πομπηία: Αρχαιολόγοι βρήκαν σκελετούς που χρονολογούνται από την έκρηξη του Βεζούβιου

Δύο ανθρώπινους σκελετούς ανακάλυψαν στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης της Πομπηίας οι αρχαιολόγοι, με τα ευρήματα να χρονολογούνται από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν.

Οι σκελετοί, που πιστεύεται ότι ανήκουν σε δύο άνδρες γύρω στα 50, βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Insula dei Casti Amanti, μια περιοχή της Πομπηίας που αποτελείται από ένα σύμπλεγμα σπιτιών και έναν φούρνο.

Τα καλοδιατηρημένα λείψανα ανακαλύφθηκαν κάτω από έναν τοίχο που κατέρρευσε. Τα κατάγματα των οστών υποδηλώνουν ότι οι άνδρες πέθαναν πιθανότατα ως αποτέλεσμα πολλαπλών τραυματισμών που υπέστησαν καθώς το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν κατέρρευσε λόγω σεισμού που σημειώθηκε πριν την ηφαιστειακή έκρηξη.

Ο Γκάμπριελ Ζουχτρίγκελ, διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπηίας, δήλωσε ότι η ανακάλυψη έφερε ακόμη περισσότερο στο προσκήνιο την ανθρώπινη διάσταση της καταστροφής που σημειώθηκε στην περιοχή.

Στο ίδιο δωμάτιο με τα θύματα βρέθηκαν επίσης χάντρες από ένα περιδέραιο και έξι νομίσματα. Και τα δύο χρονολογούνται στα μέσα του δεύτερου αιώνα προ Χριστού.

«Η Πομπηία είναι ένα τεράστιο αρχαιολογικό εργαστήριο που τα τελευταία χρόνια έχει ανακτήσει τη δυναμική του, εκπλήσσοντας τον κόσμο με τις συνεχείς ανακαλύψεις που φέρνει στο φως», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού, Τζενάρο Σαντζουλιάνο.

Τα ερείπια της Πομπηίας ανακαλύφθηκαν τον 16ο αιώνα, ενώ οι πρώτες ανασκαφές ξεκίνησαν το 1748. Περισσότερα από 1.500 από τα περίπου 2.000 θύματα έχουν βρεθεί στο πέρασμα των αιώνων.

