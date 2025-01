Πομπηία: Ανακαλύφθηκε πολυτελές, ιδιωτικό λουτρό - Ίσως το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί ποτέ εκεί

Ένα πολυτελές, ιδιωτικό λουτρό, πιθανώς το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί ποτέ εκεί, ανακαλύφθηκε στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη της Πομπηίας.

Το BBC κάνει λόγο για ένα εύρημα που εντοπίζεται «μια φορά στον αιώνα» και έμενε κρυμμένο κάτω από πολλά μέτρα ηφαιστειακών πετρωμάτων και στάχτης για 2.000 χρόνια. Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, φαίνονται το λουτρό και οι χώροι του, καθώς και τα εξαιρετικά έργα τέχνης. Το λουτρό βρίσκεται στην «καρδιά» μιας μεγάλης κατοικίας που αποκαλύφθηκε τα τελευταία δύο χρόνια κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης ανασκαφής.

Η ανάλυση δύο σκελετών που ανακαλύφθηκαν στο σπίτι δείχνει επίσης, τη φρίκη που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι της Πομπηίας όταν εξερράγη ο Βεζούβιος το 79 μ.Χ.. Οι σοροί ανήκαν σε μια γυναίκα, ηλικίας μεταξύ 35 και 50 ετών, που κρατούσε κοσμήματα και νομίσματα, και σε έναν νεότερο άνδρα στην εφηβεία ή στις αρχές των 20 ετών. Είχαν εγκλωβιστεί σε ένα μικρό δωμάτιο και σκοτώθηκαν από ένα «νέφος υπερθερμασμένου ηφαιστειακού αερίου και τέφρας« που διέλυσε την πόλη.

«Είναι αυτοί οι χώροι που πραγματικά αποτελούν μέρος του ''φαινόμενου της Πομπηίας''», λέει ο Δρ Γκάμπριελ Ζακτρίγκελ, διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, που μίλησε για το νέο εύρημα στο BBC News. «Πρόκειται ένα δραματικό σκηνικό και ό,τι βρίσκεται εδώ, περιγράφει αυτό το δράμα», λέει η συντηρήτρια της Πομπηίας, Dr Ludovica Alesse.Το ένα τρίτο της αρχαίας πόλης εξακολουθεί να βρίσκεται κρυμμένο κάτω από τα ηφαιστειακά συντρίμμια μετά την καταστροφή, αλλά η νέα ανασκαφή- η πιο εκτεταμένη εδώ και μια γενιά- παρέχει νέες γνώσεις για την αρχαία ρωμαϊκή ζωή.

Τους αρχαιολόγους ακολούθησε μια ομάδα για ντοκιμαντέρ από το BBC και το Lion TV, για μια σειρά που ονομάζεται Pompeii: The New Dig. Ένα ολόκληρο τετράγωνο της Πομπηίας έχει πλέον αποκαλυφθεί, καθώς έχουν βρεθεί ένας χώρος όπου έπλεναν, ένα αρτοποιείο, καθώς και το μεγάλο σπίτι. Πιστεύεται ότι όλα αυτά ανήκαν σε ένα πλούσιο άτομο, πιθανώς τον Άουλους Ρούστιους Βέρους, έναν ισχυρό πολιτικό της Πομπηίας. «Η ανακάλυψη του λουτρού αποτελεί περαιτέρω επιβεβαίωση της ιδιότητάς του ως ελίτ», λέει ο Δρ Ζακτρίγκελ. «Υπάρχουν μόνο λίγα σπίτια που διαθέτουν ιδιωτικό συγκρότημα λουτρών, οπότε ήταν κάτι πραγματικά για τους πλουσιότερους από τους πλούσιους», προσθέτει. «Και αυτό είναι τόσο τεράστιο, είναι ίσως το μεγαλύτερο συγκρότημα λουτρών σε ένα σπίτι της Πομπηίας».

