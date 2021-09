Το πιο δημοφιλές έργο του Banksy, μισοτεμαχισμένο, πωλείται ξανά σε διπλάσια τιμή

Το έργο του Μπάνκσι «Love is in the Bin» που αυτό-τεμαχίστηκε live με συγκλονιστικό τρόπο, αμέσως μετά την πώλησή του για 1,4 εκατομμύρια δολάρια, βγαίνει ξανά προς πώληση σε πολύ υψηλότερη τιμή.

Ο οίκος Sotheby's δήλωσε ότι το κομμάτι από το περίφημο έργο με το κορίτσι με το μπαλόνι θα προσφερθεί σε πώληση στο Λονδίνο στις 14 Οκτωβρίου. Το τεμαχισμένο έργο εκτιμάται από την προπώληση από 5,5 έως 8,3 εκατομμύρια δολάρια.

Αποτελείται από έναν μισοτεμαχισμένο καμβά βαμμένο με σπρέι ενός κοριτσιού που πιάνει ένα κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς.

Όλοι θυμούνται τη στιγμή που όταν το έργο κατοχυρώθηκε σε έναν ανώνυμο Ευρωπαίο αγοραστή, ένας κρυμμένος καταστροφέας εγγράφων ενσωματωμένος στην κορνίζα του έργου του Banksy μπήκε σε λειτουργία αφήνοντας τον μισό καμβά να κρέμεται έξω από το πλαίσιο σε λωρίδες.

Ο αγοραστής αποφάσισε να ολοκληρώσει την αγορά - μια απόφαση που θα τον δικαιώσει, αν το έργο πιάσει την εκτιμώμενη τιμή.

Ο Alex Branczik, πρόεδρος του τμήματος της Sotheby’s για τη Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη, περιέγραψε το «Love is in the Bin» ως «το απόλυτο έργο τέχνης του Banksy και μια πραγματική εικόνα της πρόσφατης ιστορίας της τέχνης», που συνδυάζεται με ένα θεαματικό καλλιτεχνικό συμβάν του 21ου αιώνα, με τον καλλιτέχνη να προκαλεί παγκόσμια αίσθηση και να γίνεται πολιτιστικό φαινόμενο.

Η καταστροφή του έργου την ώρα της δημοπρασίας | Instagram Banksy

Το έργο τέχνης θα ταξιδέψει και θα προβληθεί δημόσια στο Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊπέι και τη Νέα Υόρκη πριν από την πώλησή του τον επόμενο μήνα.

Το «Κορίτσι με μπαλόνι» ήταν αρχικά σε τοίχο στο ανατολικό Λονδίνο και αναπαράγεται ατελείωτα, έχοντας εξελιχθεί σε μία από τις πιο γνωστές εικόνες του Μπάνκσι.

Μια εκδοχή αυτού του στένσιλ πωλήθηκε το 2007 σε δημοπρασία στην Αγγλία έναντι 37.200 λιρών. Το 2014, μια αντίστοιχη τοιχογραφία είχε αφαιρεθεί από κτίριο στο Τότεναμ και τεθεί προς πώληση για 500.000 λίρες.

Το κορνιζαρισμένο έργο που δημοπρατήθηκε στις 5 Οκτωβρίου στους Sotheby’s ήταν χρονολογίας του 2006. Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, ο αγοραστής είναι Ευρωπαία συλλέκτρια η οποία κατέθεσε την προσφορά της τηλεφωνικά. Η ταυτότητά της δεν έχει γίνει γνωστή, καθώς είναι πάγια τακτική των μεγάλων οίκων δημοπρασιών να μην αποκαλύπτουν τα στοιχεία των πελατών τους – εκτός και αν εκείνοι το επιθυμούν. Ούτε η ταυτότητα του προηγούμενου κατόχου δημοσιοποιήθηκε.

Στο ιστορικό συλλογής αναφερόταν μόνο ότι είχε αποκτηθεί το 2006 απευθείας από τον δημιουργό του. Το βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram και έδειχνε πώς είχε τοποθετήσει τον μηχανισμό αυτοκαταστροφής, μέσα σε λίγες ημέρες ξεπέρασε τα 11,5 εκατ. προβολές. Ο Μπάνκσι είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Η επιθυμία να καταστρέφεις είναι επίσης δημιουργική. Πικάσο».