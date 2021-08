Άγνωστοι βανδάλισαν ένα γκράφιτι του Banksy, λίγες μόνο ώρες έπειτα από την ανακοίνωση του διάσημου street artist πως είναι ο δημιουργός του συγκεκριμένου έργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραθαλάσσια πόλη Λόουστοφτ, στο Σάφολκ της Αγγλίας. Πριν από λίγες ημέρες, ο καλλιτέχνης, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, είχε επισκεφθεί την περιοχή, δημιουργώντας μία σειρά από γκράφιτι.

Μεταξύ αυτών, ήταν ένα σχέδιο που απεικόνιζε έναν αρουραίο να είναι ξαπλωμένος σε μία καρέκλα στην αποβάθρα, πίνοντας ένα κοκτέιλ.

Ωστόσο, δεν πέρασε παρά μόνο λίγες ώρες αφότου ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως είναι αυτός που βρίσκεται πίσω από αυτά τα γκράφιτι, όταν έκπληκτοι κάτοικοι της περιοχής ανακάλυψαν την Κυριακή ότι το νέο αξιοθέατο της πόλης τους είχε καλυφθεί με λευκή μπογιά.

Really sad that this has happened over night. It looks like a roller has been used, not sure if it is water based paint.😟 #Banksy #lowestoft @BBCLookEast pic.twitter.com/81ejyDQoi2