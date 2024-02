Πέθανε στα 49 του ο ηθοποιός Κένεθ Μίτσελ

Πέθανε σε ηλικία 49 ετών ο ηθοποιός Κένεθ Μίτσελ, γνωστός από την ταινία Captain Marvel και τη σειρά Star Trek.

Ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν 49 ετών, διαγνώστηκε με ALS πριν από πεντέμισι χρόνια. Την είδηση του θανάτου του Κένεθ Μίτσελ έκανε γνωστή η οικογένειά του με δήλωσή της στο Instagram.

Ανέφερε ότι ο Κένεθ Μίτσελ ήταν «ένα εμπνευσμένο έργο τέχνης για όλες τις καρδιές που άγγιξε». Ο Μίτσελ εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της Captain Marvel. Ο Μίτσελ, ο οποίος ήταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στο Star Trek: Discovery, πέθανε το Σάββατο, σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς του που κοινοποιήθηκε στο X.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του Κένεθ Αλεξάντερ Μίτσελ, αγαπημένου πατέρα, συζύγου, αδελφού, θείου, γιου και αγαπητού φίλου», ανέφερε η οικογένεια στην ανάρτησή της, η οποία κοινοποιήθηκε και στο Instagram. «Ο Κεν ήταν γνωστός ηθοποιός σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Έχει απεικονίσει έναν επιζώντα της αποκάλυψης, έναν αστροναύτη, τον μπαμπά ενός υπερήρωα και τέσσερις μοναδικούς Star Trekkers», ανέφερε η δήλωση.

Ο Κένεθ Μίτσελ γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά και ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Σούζαν Μέι Πρατ. Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά. Αποκάλυψε ότι έπασχε από ALS σε μια συνέντευξη στο περιοδικό People το 2020 και είπε ότι χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο.

Στην ανάρτηση στο Instagram, η οικογένειά του τον αποτίμησε ως «έναν αναζητητή ελπίδας, ονειροπόλο, πιστό στα όνειρα, περιπατητή στην παραλία, και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, περήφανο πατέρα».

KENNETH A. MITCHELL

25.11.1974 ~ 24.02.2024



With heavy hearts we announce the passing of Kenneth Alexander Mitchell, beloved father, husband, brother, uncle, son and dear friend. pic.twitter.com/CdknbeFWQm