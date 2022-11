Πέθανε ο Wilko Johnson, κιθαρίστας των Dr.Feelgood και εμβληματική μορφή για τη βρετανική πανκ

Ο Wilko Johnson, ο κιθαρίστας των Dr. Feelgood και βασική επιρροή για το βρετανικό πανκ κίνημα, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνοντας ότι πέθανε στο σπίτι του, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου.

Ο Johnson διαγνώστηκε το 2013 με καρκίνο στο πάγκρεας σε τελικό στάδιο και επέλεξε να μην κάνει χημειοθεραπεία. Εκείνη τη χρονιά, του είπαν ότι είχε εννέα με 10 μήνες ζωής.

Παρόλα αυτά, το 2014 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Going Back Home», μια συνεργασία με τον Roger Daltrey. Αργότερα την ίδια χρονιά, ανακοίνωσε ότι είχε απαλλαγεί από τον καρκίνο μετά από μια μεγάλη επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου τριών κιλών.

«Τώρα, περνάω τον χρόνο μου ώστε να συμφιλιωθώ με την ιδέα ότι δεν επίκειται ο θάνατός μου, ότι θα συνεχίσω να ζω», είχε πει στα βραβεία Q τότε.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

(Image: Leif Laaksonen) pic.twitter.com/1cRqyi9b9X