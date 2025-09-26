ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο σκηνοθέτης Νίκος Περέλης: «Αποχαιρετούμε έναν ακάματο θεατράνθρωπο» αναφέρει η Λίνα Μενδώνη

«Το θέατρό μας θρηνεί έναν ολοκληρωμένο και αφοσιωμένο εργάτη του», υπογραμμίζει η υπουργός Πολιτισμού στο μήνυμά της

LifO Newsroom
Πέθανε ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Νίκος Περέλης, σε ηλικία 85 ετών. Ήταν ιδρυτής της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αποχαιρετά τον «ακάματο θεατράνθρωπο», όπως τον περιέγραψε, κάνοντας μία αναδρομή στην πορεία του Νίκου Περέλη, στο θέατρο.

Αναλυτικά το μήνυμα της Λίνας Μενδώνη

«Αποχαιρετούμε σήμερα, με ιδιαίτερη θλίψη, τον Νίκο Περέλη, έναν ακάματο θεατράνθρωπο, στο οποίο διέλαμψε επί δεκαετίες. Με στέρεες σπουδές στην Ελλάδα και τον Καναδά, μαθητής διαπρεπών ηθοποιών και σκηνοθετών, ο Νίκος Περέλης διέγραψε μια μετεωρική πορεία στην Τέχνη. Σε μια εξαιρετικά γόνιμη πορεία, σκηνοθέτησε πάνω από 150 έργα, σε πολλές χώρες, από όλο το φάσμα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, ενώ τιμήθηκε και ως θεατρικός συγγραφέας. Υπήρξε, επίσης, και διακεκριμένος ηθοποιός, ιδιαίτερα επιλεκτικός, με διαλείπουσες ερμηνείες ιδιαίτερα απαιτητικών ρόλων σε κορυφαία έργα.

Συνεργάστηκε, επί δεκαετίες ολόκληρες, με τις επιφανέστερες σκηνές της χώρας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην περιφέρεια, και με πλήθος ομοτέχνων του. Χαρακτηριστικό αντιπροσωπευτικό της μακρόχρονης πορείας του το ασίγαστο πάθος του για διαρκή πειραματισμό, που διοχετεύθηκε στη συγκρότηση και τη διεύθυνση νέων θεατρικών σχημάτων. Με επιστέγασμα, ασφαλώς, την ίδρυση της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, ιδέα του ίδιου που έλαβε σάρκα και οστά το 1996, και την οποία διηύθυνε δημιουργικά επί πενταετία.

Με την απώλεια του Νίκου Περέλη, το θέατρό μας θρηνεί έναν ολοκληρωμένο και αφοσιωμένο εργάτη του, που συνδύαζε την καινοτόμα ματιά και τη διαρκή αναζήτηση με τη σκληρή δουλειά και την ακατάλυτη έμπνευση. Με την πορεία του, ο Νίκος Περέλης διαμόρφωσε το ελληνικό θέατρο και διαμορφώθηκε από αυτό, σε μια αδιάλειπτη και καρποφόρα διαλεκτική σχέση.

Στους οικείους του, τους πολλούς συνεργάτες, φίλους και μαθητές του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

 
 
 
