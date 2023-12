Πέθανε ο ηθοποιός του «Buffy the Vampire Slayer», Κάμντεν Τόι

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών, ο ηθοποιός Κάμντεν Τόι, γνωστός για τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά, «Buffy the Vampire Slayer».

Ο Κάμντεν Τόι, πέθανε τη Δευτέρα μετά από μία διετή μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος, την οποία προτίμησε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από την ώρα που έγινε γνωστός ο θάνατός του ηθοποιού, πλήθος θαυμαστών, φίλων και συγγενών, έχουν κατακλύσει τη σελίδα του στο Facebook, κα τον τιμούν με τα λόγια τους.

Η σύντροφος του Μπία Χέντερσον, ανέφερε πως διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Φεβρουάριο «μετά από μήνες μυστηριώδους πόνου». «Η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί αρκετά τους τελευταίους 2 μήνες και τρομερά τις τελευταίες ημέρες» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι προς το τέλος δεν μπορούσε ούτε να επικοινωνήσει.

Παράλληλα επισημαίνει ότι για πολλούς λόγους αποφάσισε να κρατήσει την ασθένειά του κρυφή, όμως τώρα λυπάται για το σοκ που προκλήθηκε στους θαυμαστές του, από την ξαφνική αυτή είδηση.

Ο ηθοποιός Νταγκ Τζόουνς, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του στη σειρά, έγραψε: «Τόσες πολλές αναμνήσεις της συνεργασίας μας, δεκαετίες γέλιου, κοινών φίλων, συναντήσεων, ταξιδιών, συνεδρίων και αγκαλιών μεταξύ μας αλλά και με τους θαυμαστές μας».

Εκτός από τον ρόλο ενός από τους Gentlemen στη σειρά, ο εμφανίστηκε σε διάφορα έργα όπως Angel, The Bay, Average Joe, Shameless και The Mentalist.

