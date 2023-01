Πέθανε ο βραβευμένος συγγραφέας Ράσελ Μπανκς

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο βραβευμένος συγγραφέας Ράσελ Μπανκς.

Ο Μπανκς, ο οποίος υπήρξε και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, πέθανε το Σάββατο στα βόρεια της Νέας Υόρκης, είπε ο εκδότης του, Νταν Χάλπερν, στο Associated Press σημειώνοντας ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον καρκίνο.

Ο Τζόις Κάρολ Όουτς, ο οποίος αναφέρθηκε στον Μπανκς στο Twitter ως σπουδαίο Αμερικανό συγγραφέα και «αγαπημένο φίλο τόσων πολλών», είπε ότι πέθανε ήσυχα στο σπίτι του.

Γεννήθηκε το 1940 στη Μασαχουσέτη και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Τα βιβλία του, που έχουν μεταφραστεί σε είκοσι γλώσσες, οφείλουν πολλά στο νουάρ μυθιστόρημα και χαρακτηρίζονται από πνεύμα αμφισβήτησης, συμπάθειας για τα θύματα, τους κοινωνικά και οικονομικά αδύναμους και την εργατική τάξη -από την οποία προερχόταν και ο ίδιος.

Τα έργα του διακρίνονται για την ευαίσθητη και ακριβή ψυχολογική ανάλυση των χαρακτήρων τους.

Δίδαξε δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Διετέλεσε πρόεδρος του Διεθνούς Κοινοβουλίου των Συγγραφέων και είναι ιδρυτής και πρόεδρος του The North American Network of Cities of Asylum, που έχει σκοπό να προσφέρει άσυλο σε διωκόμενους ή εξόριστους συγγραφείς.

Έχει τιμηθεί με το βραβείο μυθιστορήματος John Dos Passos και με το βραβείο λογοτεχνίας της Αμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών, της οποίας εξελέγη μέλος, ενώ δύο φορές ήταν υποψήφιος για Πούλιτζερ.

Τα μυθιστορήματά του «The Sweet Hereafter», 1991, και «Affliction» του 1989, μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο, αντίστοιχα, από τους σκηνοθέτες Ατόμ Εγκογιάν και Πολ Σρέιντερ (το 1997 και το 1998).

To μυθιστόρημά του «The Darling» του 1994, επρόκειτο να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη από τον Μάρτιν Σκορσέζε. Μετά τη ματαίωση του εγχειρήματος, τη σκυτάλη παρέλαβε ο Denis Villeneuve, με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Τζέσικα Τσάστεϊν το 2013.

Ήταν παντρεμένος με την ποιήτρια Chase Twichell, την τέταρτη σύζυγό του και είχε τέσσερις κόρες από προηγούμενους γάμους.

Our deepest condolences to the family and friends of prolific author Russell Banks. His legacy lives on in his works, some of which you can find at BPL. Rest in peace, Russell.#BPL #Library #RIP #RussellBanks pic.twitter.com/UBIlfKqgC0