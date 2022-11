Πέθανε και ο τελευταίος ηθοποιός από το αριστούργημα «Όσα παίρνει ο άνεμος»

Ο τελευταίος επιζών ηθοποιός από την ταινία Gone with the Wind του 1939, ο Mickey Kuhn, πέθανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Τον θάνατο του ηθοποιού επιβεβαίωσε η σύζυγός του. Ανέφερε ότι ο Kuhn πέθανε στις 20 Νοεμβρίου σε ένα ξενώνα στη Φλόριντα. Ο Kuhn έγινε γνωστός αφού έπαιξε τον γιο του Ashley Wilkes και της Melanie Hamilton στο Gone with the Wind σε ηλικία επτά ετών.

Μετά από αυτό το φιλμ, ο Kuhn έπαιξε σε πολλές δεκάδες ακόμη ταινίες, το 1957 ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ηθοποιός. Εργάστηκε στην American Airlines μέχρι το 1995 και μετά συνταξιοδοτήθηκε.

Ο Kuhn υποδύθηκε επίσης τον προστατευόμενο ενός διάσημου κινηματογραφικού αστυνομικού στο Dick Tracy (1945) και στο A Streetcar Named Desire (1951), ο Kuhn επανενώθηκε με την πρωταγωνίστρια του Gone with the Wind Vivien Leigh για να εμφανιστεί ως ναύτης που δίνει οδηγίες στην Blanche DuBois. Κάποιοι μάλιστα τον είχαν χαρακτηρίσει το γούρι της Leigh καθώς κέρδισε τα δύο Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού με αυτόν στο καστ.

Σε συνέντευξή του στην Washington Post το 2014, θυμήθηκε πώς συνεχώς έκανε λάθη σε μια σκηνή με τον Clark Gable. «Η ατάκα μου ήταν: "Γεια σου, θείε Ρετ"», είπε. «Εγώ έλεγα συνέχεια, 'Γεια σου, θείε Κλαρκ'».

Του πήρε μερικές λήψεις για να το πετύχει, αλλά το τελικό αποτέλεσμα πέρασε στην ιστορία.