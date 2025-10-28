Πέθανε η ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς, γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά «Ένα τρελό, τρελό ξενοδοχείο»

Πέθανε, σε ηλικία 93 ετών, η ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς.

Η Σκέιλς έπασχε από άνοια. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν οι γιοι της, σε σημερινή τους ανακοίνωση.

«Η λατρεμένη μας μητέρα Προυνέλα Σκέιλς πέθανε χθες ειρηνικά στο σπίτι της στο Λονδίνο. Την παραμονή του θανάτου της έβλεπε το Fawlty Towers», αναφέρει η ανακοίνωση των δύο γιών της.

Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τίμοθι Γουέστ επί 61 χρόνια ο οποίος πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο.

Ποια ήταν η ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς

Η Βρετανίδα ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς ήταν περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της στην κωμική σειρά «Ένα τρελό, τρελό ξενοδοχείο» (Fawlty Towers).

Η Σκέιλς είχε μια καριέρα επτά δεκαετιών στη διάρκεια της οποίας υποδύθηκε πολλούς ρόλους από την δεκαετία του 50', μέχρι που ανέλαβε τον ρόλο της Σίμπιλ, της συζύγου του Τζον Κλιζ, και εμφανίστηκε σε δύο σεζόν της κωμικής σειράς «Ένα τρελό, τρελό ξενοδοχείο», το 1975 και το 1979.

Η τηλεοπτική κωμική σειρά διαδραματίζεται σε ένα ξενοδοχείο στο παραθαλάσσιο θέρετρο Τόρκουεϊ και έγινε μια από τις δημοφιλέστερες κωμικές σειρές στη Βρετανία, ενώ εξακολουθεί να προβάλλεται και έχει γίνει σημείο αναφοράς στη λαϊκή κουλτούρα της χώρας.

Το 2024 έγινε θεατρική παραγωγή που ανέβηκε στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.