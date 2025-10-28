ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέθανε η ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς, γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά «Ένα τρελό, τρελό ξενοδοχείο»

Ήταν 93 ετών και έπασχε από άνοια - Η ανακοίνωση των γιων της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΠΕΘΑΝΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΥΝΕΛΑ ΣΚΕΙΛΣ Facebook Twitter
0

Πέθανε, σε ηλικία 93 ετών, η ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς.

Η Σκέιλς έπασχε από άνοια. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν οι γιοι της, σε σημερινή τους ανακοίνωση. 

«Η λατρεμένη μας μητέρα Προυνέλα Σκέιλς πέθανε χθες ειρηνικά στο σπίτι της στο Λονδίνο. Την παραμονή του θανάτου της έβλεπε το Fawlty Towers», αναφέρει η ανακοίνωση των δύο γιών της.

Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τίμοθι Γουέστ επί 61 χρόνια ο οποίος πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο.

Ποια ήταν η ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς

Η Βρετανίδα ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς ήταν περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της στην κωμική σειρά «Ένα τρελό, τρελό ξενοδοχείο» (Fawlty Towers).

Η Σκέιλς είχε μια καριέρα επτά δεκαετιών στη διάρκεια της οποίας υποδύθηκε πολλούς ρόλους από την δεκαετία του 50', μέχρι που ανέλαβε τον ρόλο της Σίμπιλ, της συζύγου του Τζον Κλιζ, και εμφανίστηκε σε δύο σεζόν της κωμικής σειράς «Ένα τρελό, τρελό ξενοδοχείο», το 1975 και το 1979.

Η τηλεοπτική κωμική σειρά διαδραματίζεται σε ένα ξενοδοχείο στο παραθαλάσσιο θέρετρο Τόρκουεϊ και έγινε μια από τις δημοφιλέστερες κωμικές σειρές στη Βρετανία, ενώ εξακολουθεί να προβάλλεται και έχει γίνει σημείο αναφοράς στη λαϊκή κουλτούρα της χώρας.

Το 2024 έγινε θεατρική παραγωγή που ανέβηκε στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

 
 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το νέο Terminal One στο JFK υπόσχεται να μετατρέψει το αεροδρόμιο σε «πολιτιστικό προορισμό»

Πολιτισμός / Η Νέα Υόρκη σχεδιάζει το πιο καλλιτεχνικό αεροδρόμιο στον κόσμο: Το νέο Terminal One στο JFK

Με την ολοκλήρωσή του το Terminal One φιλοδοξεί να λειτουργεί όχι μόνο ως πύλη εισόδου στη Νέα Υόρκη αλλά και ως πολιτιστικός προορισμός που αντανακλά την ενέργεια και τη δημιουργικότητα της πόλης που ποτέ δεν κοιμάται
LIFO NEWSROOM
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΝΘΙΜΟΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Πολιτισμός / Γιώργος Λάνθιμος: Το New York Magazine κατέταξε τις 10 ταινίες του

Το αμερικανικό περιοδικό New York Magazine παρουσίασε τη δική του λίστα με τις δέκα καλύτερες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου, βάζοντας στην κορυφή το φιλμ που έκανε γνωστό τον Έλληνα σκηνοθέτη σε όλο τον κόσμο.
LIFO NEWSROOM
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον μεγάλο δημιουργό

Πολιτισμός / Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον μεγάλο δημιουργό

Σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η Αθήνα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών. Παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα εκφωνήσει επικήδειο, ενώ πλήθος κόσμου αναμένεται στο λαϊκό προσκύνημα από το πρωί
LIFO NEWSROOM
 
 