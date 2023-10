Πέθανε η ηθοποιός Piper Laurie, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ

Πέθανε η ηθοποιός Piper Laurie σε ηλικία 91 ετών.

Η υποψήφια για Όσκαρ Piper Laurie έπαιξε σε καταξιωμένους ρόλους παρόλο που κάποια στιγμή εγκατέλειψε εντελώς την υποκριτική αναζητώντας μια «πιο ουσιαστική» ζωή. Σύμφωνα με τη μάνατζέρ της πέθανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. «Ήταν ένα υπέροχο ταλέντο και ένας υπέροχος άνθρωπος» ανέφερε η μάνατζέρ της στο Associated press.

Η Laurie εμφανίστηκε στο Χόλιγουντ το 1949 ως Ροζέτα Τζέικομπς και αμέσως υπέγραψε συμβόλαιο με την Universal-International.

Η Piper Laurie ήταν υποψήφια τρεις φορές για Όσκαρ. Το 1962 για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, στην ταινία «Ο κόσμος είναι δικός μου» (The Hustler) και το 1977 για το Carrie και 1987 για το Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού, για Όσκαρ β γυναικείου Ρόλου.

Εμφανίστηκε επίσης σε αρκετούς τηλεοπτικούς ρόλους, μεταξύ αυτών στο Twin Peaks του David Lynch στη δεκαετία του 1990 ως η κακιά Catherine Martell αλλά και την μητέρα του Τζορτζ Κλούνεϊ στο ER.

Η βιογραφία της Piper Laurie

Η Piper Laurie έκανε το ντεμπούτο της στα 17 της, υποδυόμενη την κόρη του Ρόναλντ Ρίγκαν, στην ταινία Louisa του 1950. Ακολούθησαν αρκετές ταινίες όπως οι The Prince Who Was a Thief, No Room for the Groom, Son of Ali Baba και Johnny Dark.

Έσπασε το συμβόλαιό της το 1955. Τότε έπαιρνε 2.000 δολάρια την εβδομάδα και είπε ότι δεν θα δούλευε ως ηθοποιός ξανά αν δεν της προσφερόταν έναν αξιοπρεπή ρόλο.

Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου ασχολήθηκε με το θέατρο και την τηλεόραση. Οι παραστάσεις στα Days of Wine and Roses, The Deaf Heart και The Road That Led After της χάρισαν υποψηφιότητες για Emmy και άνοιξαν το δρόμο για την επιστροφή της στον κινηματογράφο, Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες της ήταν ο ρόλος της προβληματικής κοπέλας του Paul Newman στο The Hustler (Ο κόσμος είναι δικός μου).

Η αποχώρηση της Piper Laurie από το σινεμά

Για πολλά χρόνια μετά, η Laurie αποχώρησε από την υποκριτική. Παντρεύτηκε τον κριτικό κινηματογράφου Joseph Morgenstern, απέκτησε μια κόρη, την Ann Grace, και μετακόμισε σε μια αγροικία στο Woodstock της Νέας Υόρκης. Αργότερα είπε ότι το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και ο πόλεμος του Βιετνάμ είχαν επηρεάσει την απόφασή της να κάνει αυτή την αλλαγή στη ζωή της.

«Ήμουν απογοητευμένη και έψαχνα για μια ύπαρξη πιο ουσιαστική για μένα», είχε πει προσθέτοντας ότι ποτέ δεν μετάνιωσε για την επιλογή της τότε. «Η ζωή μου ήταν γεμάτη», είπε το 1990. «Πάντα μου άρεσε να χρησιμοποιώ τα χέρια μου και πάντα ζωγράφιζα».

Η Laurie έγινε επίσης γνωστή για τις συνταγές της καθώς τις δημοσίευαν οι New York Times. Η μοναδική της εμφάνιση τότε ως ηθοποιός ήταν μαζί με άλλους μουσικούς και ηθοποιούς σε μια περιοδεία στις πανεπιστημιουπόλεις για να υποστηρίξει την προεδρική υποψηφιότητα του γερουσιαστή George McGovern το 1972.

Η Laurie ήταν τελικά έτοιμη να επιστρέψει στην υποκριτική όταν ο σκηνοθέτης Μπράιαν Ντε Πάλμα της τηλεφώνησε για να υποδυθεί την διαταραγμένη μητέρα της Σίσσυ Σπέισεκ στην εμβληματική ταινία, Carrie.

Στην αρχή ένιωσε ότι το σενάριο ήταν κακό και μετά αποφάσισε ότι έπρεπε να παίξει τον ρόλο για πλάκα. Μόλις ο Ντε Πάλμα την επέπληξε επειδή έδινε μια κωμική τροπή σε μια σκηνή, συνειδητοποίησε ότι το εννοούσε ότι η ταινία ήταν θρίλερ.

Η ταινία Carrie σάρωσε στο box office και η Laurie βρέθηκε για μία ακόμα φορά υποψήφια για Οσκαρ.

Η επιθυμία της να παίξει ξανά αναζωπυρώθηκε και συνέχισε μια γεμάτη καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες. Στην τηλεόραση, εμφανίστηκε σε σειρές όπως οι Matlock, Murder, She Wrote και Frasier ενώ έπαιξε τη μητέρα του Τζορτζ Κλούνεϊ στο ER.

Με πληροφορίες του Guardian