Η Πάμελα Άντερσον ετοιμάζει βιβλίο με συνταγές μαγειρικής «από την καρδιά»

Νέο επαγγελματικό βήμα στην καριέρα της έκανε η Πάμελα Άντερσον. Η Αμερικανίδα σταρ κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο μαγειρικής με τίτλο «I Love You: Recipes from the Heart» ενώ, ποζάρει στο εξώφυλλο του χωρίς μακιγιάζ.

Το βιβλίο μαγειρικής της Πάμελα Άντερσον, δημιουργήθηκε αρχικά ως ένα «δώρο για το καλωσόρισμα των γιων της και των συντρόφων της».

«Αυτό το βιβλίο ήταν ένας κόπος αγάπης, από την καρδιά μου, που ξεχειλίζει στο σύμπαν...με όλα τα αγαπημένα μου πράγματα από τη ζωή μου με φαγητό και ιδιοτροπίες... εμπνευσμένο από τα ταξίδια μου, αλλά κυρίως από το νησί στο οποίο μεγάλωσα, ένα τροπικό δάσος που αξίζει όλη τη δόξα», ανέφερε η σταρ του Baywatch στην ανακοίνωση.

Το People αποκάλυψε το εξώφυλλο του βιβλίου που αποτυπώνει μια λαμπερή, χαμογελαστή και χωρίς μακιγιάζ Πάμελα Άντερσον να κάθεται σε ένα ρουστίκ τραπέζι κουζίνας. Μαζί με τις συνταγές περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την δική της κουζίνα η οποία περιγράφεται ως ένα «προσγειωμένο οικογενειακό παραμυθένιο βασίλειο». Το νέο βιβλίο περιέχει πληροφορίες για «διασκεδαστικές λύσεις» όπως η φιλοξενία καλεσμένων και η «συντήρηση προϊόντων» από τον κήπο.

Τους τελευταίους μήνες η Πάμελα Άντερσον έχει αγκαλιάσει τη φυσική της πλευρά -εντός και εκτός κουζίνας- με χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο εμφανίστηκε χωρίς μακιγιάζ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις συνταγές στις 15 Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Voracious.

