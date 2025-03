Όσκαρ 2025: Τι είπε ο Κίραν Κάλκιν στον Τζέρεμι Στρονγκ κάτω από τα «μπιμπ»

Στην ευχαριστήρια ομιλία του αφού κέρδισε το Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου, ο Κίραν Κάλκιν εκθείασε τον πρώην συμπρωταγωνιστή του στην επιτυχημένη σειρά «Succession», Τζέρεμι Στρονγκ, αλλά πολλά από όσα είπε ακούστηκαν μόνο στους παρευρισκόμενους στο Θέατρο Ντόλμπι στο Λος Άντζελες.

Αντιθέτως, τα εκατομμύρια τηλεθεατών που παρακολούθησαν τη ζωντανή μετάδοση το βράδυ της Κυριακής είδαν την ομιλία του Κάλκιν να διακόπτεται για αρκετά δευτερόλεπτα από τον χαρακτηριστικό ήχο «μπιμπ». Ήταν προφανές ότι ο ηθοποιός έβρισε, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο τι ακριβώς είπε στον Στρονγκ.

Ο Κίραν Κάλκιν κέρδισε το Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο «A Real Pain», ενώ ο Στρονγκ ήταν επίσης υποψήφιος φέτος για τον ρόλο του ως Ρόι Κον στο «The Aprentice». Αφού ο Κάλκιν ανέβηκε στη σκηνή, άρχισε να μιλάει πρώτα για τον πρώην συμπρωταγωνιστή του.

«Τζέρεμι (Στρονγκ), ήσουν καταπληκτικός στο "The Apprentice". Λατρεύω τη δουλειά σου. Είναι ******* υπέροχη», είπε ο Κάλκιν σύμφωνα με το μέσο Deadline. Στη συνέχεια κάλυψε για λίγο το στόμα του προτού προσθέσει:

«Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να ξεχωρίσω κανέναν. Είναι ευνοιοκρατία. Τέλος πάντων, αλλά εσύ ήσουν υπέροχος».

Από εκεί και πέρα, ο ηθοποιός συνέχισε ευχαριστώντας τον μάνατζέρ του, τον συμπρωταγωνιστή του στο «A Real Pain» και σκηνοθέτη Τζέσε Άισενμπεγκ, καθώς και τη σύζυγό του Τζαζ Τσάρτον με την οποία είχε βάλει πέρυσι «στοίχημα» ότι αν ποτέ κέρδιζε Όσκαρ, θα έκαναν περισσότερα παιδιά.

Μετά τη νίκη του στα Emmy, πέρυσι, είχε αστειευτεί δημόσια ότι η σύζυγός του, του είχε υποσχεθεί ένα ακόμη παιδί αν κέρδιζε. «Αποδεικνύεται ότι το είπε αυτό επειδή δεν πίστευε ότι θα κέρδιζα», αστειεύτηκε κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του.

«Ο κόσμος την πλησίαζε και την ενοχλούσε πραγματικά. Νομίζω ότι την επηρέασε. Αλλά τέλος πάντων, μετά το σόου, περπατάμε σε ένα πάρκινγκ. Κρατούσε το Emmy. Προσπαθούμε να βρούμε το αυτοκίνητό μας και λέει, ''Ω, Θεέ μου, το είπα αυτό. Υποθέτω ότι σου χρωστάω ένα τρίτο παιδί''. Και γύρισα προς το μέρος της και της είπα: ''Πραγματικά, θέλω τέσσερα''», είπε ο Κάλκιν κοιτώντας την Τσάρτον στο κοινό.

