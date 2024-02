Οι ταινίες που θα δούμε στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 15/2

Θα δυσκολευτείς να δεις πιο συγκινητική ταινία φέτος από το All of Us Strangers του Άντριου Χέιγκ.

Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, διαπιστώνεις για τα καλά ότι ο Bρετανός δημιουργός του Weekend και του 45 Years όλη αυτή την ώρα ξετύλιγε μπροστά στα μάτια σου την ιστορία του «πιο μόνου ανθρώπου στον κόσμο», σκαρώνοντας έναν κινηματογραφικό ψίθυρο ικανό να ξεκλειδώσει έναν χείμαρρο συναισθημάτων, αν συντονιστείς με τη συχνότητά στην οποία εκπέμπει. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα ακούσεις ποτέ ξανά το «Power of Love» από Frankie goes to Hollywood με τον ίδιο τρόπο.

Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, διαπιστώνεις για τα καλά ότι ο Bρετανός δημιουργός του Weekend και του 45 Years όλη αυτή την ώρα ξετύλιγε μπροστά στα μάτια σου την ιστορία του «πιο μόνου ανθρώπου στον κόσμο».

Το σινεφίλ κοινό θα έχει ένα δύσκολο δίλημμα αυτή την Πέμπτη, καθώς κυκλοφορεί ταυτόχρονα και το Evil does not Exist, η νέα ταινία του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, δημιουργού του Drive my Car. Πιστός στο ανθρωπιστικό σινεμά που υπηρετεί εδώ και χρόνια, στηριζόμενος κατά πολύ στα σενάριά του, ο Χαμαγκούτσι εδώ εκφράζει (και) οικολογικές ανησυχίες, καταλήγοντας σε ένα φινάλε που θα συζητηθεί. Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο περασμένο φεστιβάλ Βενετίας.

Facebook Twitter Πιστός στο ανθρωπιστικό σινεμά που υπηρετεί εδώ και χρόνια, στηριζόμενος κατά πολύ στα σενάριά του, ο Χαμαγκούτσι εδώ εκφράζει (και) οικολογικές ανησυχίες, καταλήγοντας σε ένα φινάλε που θα συζητηθεί.

Οι φίλοι της υπερηρωικής δράσης έχουν ραντεβού με τη Madame Web, τη νέα προσθήκη στην κατά Sony υποδιαίρεση του marvelικού σύμπαντος, με πρωταγωνίστρια τη χαρισματική Ντακότα Τζόνσον. Ας το πούμε ευγενικά, δεν είναι η ταινία που θα τονώσει την πίστη σας στο είδος – το ακριβώς αντίθετο.

Το Bob Marley: One Love δεν προσφέρει λιγότερο τετριμμένο θέαμα. Η μουσική βιογραφία έχει δώσει μερικά εμπορικά hits εσχάτως, όχι όμως και μια ταινία που θα συζητάμε στα χρόνια που θα ακολουθήσουν και η κατάθεση του Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν δεν ανατρέπει τα δεδομένα. Παρατακτική αφήγηση, άπειρα κλισέ, τουλάχιστον ακούγεται το «Jammin’» – στο τέταρτο κεφάλαιο της Μαύρης Βίβλου της Κριτικής γράφει χαρακτηριστικά ότι κάθε ταινία ανεβαίνει μισό αστεράκι, όταν έχει στο σάουντρακ της το «Jammin’».

Τέλος, κυκλοφορεί το Beautiful Wedding, sequel του περσινού Beautiful Disaster, απευθυνόμενο σε όσους είχαν αγωνία να μάθουν τι συνέβη στους ήρωες της ταινίας στη συνέχεια, καθώς και η Νέα Ήπειρος, μια ιστορία καταραμένου έρωτα στο κέντρο της Αθήνας με τον Χάρη Φραγκούλη και τη Μαρία Αρζόγλου.