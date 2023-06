Josh Homme: O frontman των Queens Of The Stone Age αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο Josh Homme, frontman και κιθαρίστας των «Queens Of The Stone Age», αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι διαγνώστηκε με καρκίνο πέρυσι.

Μιλώντας στο Revolver, ο Josh Homme αποκάλυψε ότι το 2022 διαγνώσθηκε με καρκίνο και ότι έκτοτε έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του όγκου. Όπως είπε πλέον είναι σε διαδικασία ανάρρωσης.

Ο Josh Homme ωστόσο δεν αποκάλυψε περαιτέρω λεπτομέρειες για τον τύπο καρκίνου, με τον οποίο διαγνώστηκε.

Ενώ η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής, ο frontman των Queens of the Stone Age, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιστασιακό πόνο και όπως είπε στη συνέντευξή του στο Revolver «Ποτέ δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει χειρότερο. Δεν το λέω ποτέ αυτό και δεν θα το συμβούλευα. Λέω όμως ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ο καρκίνος είναι απλώς το κερασάκι στην κορυφή μιας ενδιαφέρουσας χρονικής περιόδου, ξέρετε; Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που θα το ξεπεράσω αυτό και θα το αφήσω μου ως κάτι που είναι τρελό - αλλά θα με έχει κάνει καλύτερο. Είμαι ok με αυτό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλω να κάνω. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους θέλω να τα κάνω» είπε ο Josh Homme.

Η συνέντευξη του Homme με τη Revolver δημοσιεύθηκε λίγες μέρες πριν οι Queens Of The Stone Age κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ «In Times New Roman…» στις 16 Ιουνίου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι Queens Of The Stone Age ανακοίνωσαν την αμερικανική περιοδεία τους για το 2023 με τίτλο «The End Is Nero» που ξεκινά τον Αύγουστο. Ο Josh Homme και η μπάντα θα εμφανιστούν και στο The Other Stage στο φετινό Glastonbury Festival.

Με πληροφορίες του Revolver/NME