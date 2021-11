Η επανένωση των Madrugada πριν από δυο χρόνια με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από το πρώτο τους άλμπουμ «Industrial Silence», ήταν ένα θριαμβευτικό ταξίδι σε δεκατέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Sivert Høyem περιγράφει την εμπειρία αυτής της περιοδείας ως απελευθερωτική και λυτρωτική συνάμα. «Ποτέ πριν δεν είχα νιώσει τόσο άνετα πάνω στη σκηνή. Και ποτέ πριν δεν μου έχει τύχει να στέκομαι μπροστά σε κοινό και να το ευχαριστιέμαι, να το διασκεδάζω τόσο πολύ». Έτσι για μια ακόμη φορά, η μπάντα ξαναβγαίνει στους δρόμους και συναντά το κοινό της σε μια νέα περιοδεία από την οποία δεν μπορούσε να λείπει η Ελλάδα!

Επόμενως, το Νορβηγικό συγκρότημα θα παίξει το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας, το Καλλιμάρμαρο. Μάλιστα έρχονται με νέο άλμπουμ που θα έχει τίτλο «Chimes at Midnight». Τα τρία πρώτα τραγούδια, που έχουν κυκλοφορήσει ως αυτήν τη στιγμή, «Nobody loves like I do», «Dreams at Midnight» και «The World could be Falling Down» ήδη παίζονται φανατικά από τα ελληνικά ραδιόφωνα από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας τους.

Οι Madrugada πρωτοσχηματίστηκαν το 1993 στο σκοτεινό Stokmarknes της Νορβηγίας από τον Sivert Høyem στα φωνητικά, τον κιθαρίστα Robert Burås και τον μπασίστα Frode Jacobsen ενώ λίγο αργότερα προστέθηκε στην μπάντα και ο ντράμερ Jon Lauvland Pettersen. Την ανοδική πορεία του συγκροτήματος, διέκοψε ο αδόκητος θάνατος του κιθαρίστα Robert Burås που βρέθηκε νεκρός τον Ιούλιο του '07, σε ηλικία τριάντα ενός ετών. Συγκλονισμένοι από τον θάνατο του εφηβικού τους φίλου, τα άλλα δύο ιδρυτικά μέλη, ο Sivert Høyem και ο Frode Jacobsen, αποφάσισαν να ολοκληρώσουν την ηχογράφηση του δίσκου και στη συνέχεια να αποσυρθούν. Το πέμπτο και - μέχρι πρόσφατα - τελευταίο album των Madrugada με το συμβολικό τίτλο απλά το όνομά τους κυκλοφόρησε στις αρχές του '08 και μετά από αυτό διαλύθηκαν. Επανενώθηκαν επίσημα το 2018.

Η προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου στις 11:00 (10:00 CET).