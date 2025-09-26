ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οι Έλληνες εικαστικοί στην Αμερική και η επιρροή τους στην τέχνη του 20ου Αιώνα

Έργα των Chryssa, Stamos, Samaras, Benglis, Baziotis, Voulkos και άλλων παρουσιάζονται ως συνεκτικός χάρτης επιρροών, μετακινήσεων και αισθητικών συγκλίσεων

Lucas Samaras, Untitled #2|1982
Μια επιλογή έργων από το Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά θα παρουσιαστεί στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας, από τις 7 - 30 Οκτωβρίου 2025 σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Η έκθεση με τίτλο «Έλληνες Εικαστικοί και η Διαμόρφωση της Αμερικανικής Τέχνης στον 20ό Αιώνα» προτείνει έναν επαναπατρισμό μνήμης: επαναφέρει στην Αθήνα μια επιλογή έργων από τη συλλογή του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά—μια συλλογή άνω των 2.000 έργων—και επανατοποθετεί τους Έλληνες καλλιτέχνες που δραστηριοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στον τόπο που τους αξίζει, εντός του διεθνούς κανόνα και όχι στην υποσημείωση της ιστορίας. 

Το αφήγημα κινείται πέρα από το απλό χρονικό της μετανάστευσης: φωτίζει τη συμβολή τους στη νεοελληνική τέχνη και τη συμμετοχή τους στις μεγάλες καμπές της αμερικανικής πρωτοπορίας (από τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό έως τη ριζοσπαστική υλικότητα και τις διευρυμένες πρακτικές).

Michael Lekakis, Enosis|1970

Η αφήγηση ξεδιπλώνεται γύρω από τέσσερις αλληλένδετες κατευθύνσεις: το Φως & την Πόλη, όπου το μεσογειακό φως μεταφράζεται στις φωτεινές επιγραφές και στο αστικό νέον της Αμερικής—χαρακτηριστικά σε εικαστικές πρακτικές που αξιοποιούν το φως ως υλικό και ως γλώσσα· την Υλικότητα & το Σώμα, όπου χειρονομιακές γλυπτικές προσεγγίσεις και ριζοσπαστικοί πειραματισμοί συνομιλούν με τη ζωγραφική χειρονομία· τη Γλώσσα & την Εικόνα, ως μετάφραση της ελληνικής ταυτότητας σε σύγχρονη εικαστική γραφή—μέσα από μετατοπίσεις νοήματος, μνήμης και καθημερινής οπτικής κουλτούρας· και, τέλος, τους Αναστοχασμούς & τις Αποκαταστάσεις, με μια νηφάλια επανεξέταση του τρόπου που έχει προσληφθεί ο Stamos πέρα από παρεξηγήσεις και απλουστεύσεις, αναδεικνύοντάς τον ως κρίσιμο κρίκο του οικοσυστήματος της Νέας Υόρκης.

Παρουσιάζονται έργα των Chryssa, Stamos, Samaras, Benglis, Baziotis, Voulkos και άλλων. Η επιλογή δεν λειτουργεί ως ανθολόγιο «εθνικών» ονομάτων, αλλά ως συνεκτικός χάρτης επιρροών, μετακινήσεων και αισθητικών συγκλίσεων που συνδέουν ατελιέ, σχολές και μουσεία στις ΗΠΑ με την ελληνική εμπειρία. Στον ιστορικά φορτισμένο χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, το έργο τους συνομιλεί με έννοιες μνήμης, ελευθερίας και ταυτότητας—κρίσιμες και για την κατανόηση του 20ού αιώνα.

Peter Voulkos, Walking Man|1990
Theodoros Stamos, Sentinel|1962-1964
William Baziotes, Sphynx|1947
Chryssa Vardea-Mavromichali, Bouzouki Capital|1957

«Έλληνες Εικαστικοί και η Διαμόρφωση της Αμερικανικής Τέχνης στον 20ό Αιώνα»

Συντονισμός έκθεσης: Ελένη Κυπραίου 

Επιμέλεια: Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά 

Διάρκεια: 7 - 30 Οκτωβρίου 2025

Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

