O Τζον Λίθγκοου θα υποδυθεί τον Ντάλμπλντορ στη νέα σειρά Χάρι Πότερ 

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζον Λίθγκοου αναμένεται να υποδυθεί τον ρόλο του Άλμπους Ντάλμπλντορ στη νέα τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ, καθώς οι δημιουργοί της αρχίζουν να συγκεντρώνουν το καστ τhς.

Ο βετεράνος και υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται «σε τελικές συζητήσεις» για να υπογράψει για τον ρόλο του διευθυντή της σχολής Χόγκουαρτς, σύμφωνα με τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρακτορεία Variety και Deadline.

Ο Λίθγκοου είναι γνωστός για τη συμμετοχή του στην κωμική σειρά 3rd Rock Rrom the Sun, αλλά και για άλλους ρόλους που κυμαίνονται από τη φωνή του Λόρδου Farquaad στο «Shrek» μέχρι τον ρόλο του Ουίνστον Τσώρτσιλ στο «The Crown».

Αν η επιλογή του επιβεβαιωθεί, θα ακολουθήσει τα βήματα του Ρίτσαρντ Χάρις και του Μάικλ Γκάμπον, που υποδύθηκαν τον Άλμπους Νταμπλντόρ στις ταινίες Χάρι Πότερ.

Which Albus Dumbledore did you prefer?



Richard Harris or Michael Gambon



I preferred Michael Gambon pic.twitter.com/9bWgei1vpR