Ο Πρόεδρος, μια ταινία-σκάνδαλο κι ένας εμφύλιος πόλεμος από αύριο στους κινηματογράφους

Αναμφίβολα, το Civil War, η νέα ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ, ξεχωρίζει από το κινηματογραφικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.

Όσοι περίμεναν μια σκεπτόμενη ταινία δράσης ή μια έντονα πολιτικοποιημένη περιπέτεια ενόψει των αμερικανικών εκλογών θα πρέπει να χαμηλώσουν τις προσδοκίες τους. Βασικά ατού της ταινίας είναι η απεικόνιση μιας πολεμικής σύρραξης εντός της αμερικανικής ενδοχώρας πιο πιστευτής από (μετα)αποκαλυπτικές μυθοπλασίες της πρόσφατης μνήμης, καθώς και η ερμηνεία της Κίρστεν Ντανστ, που μοιάζει να κουβαλά στις πλάτες της όλο το βάρος του κόσμου.

Στο Last Summer η Κατρίν Μπρεγιά διασκευάζει το έκτακτο Queen of Hearts, που είδαμε πριν λίγα χρόνια στους κινηματογράφους, ενώ στο Ravissement η Xαφσία Χερζί βρίσκει μετά από καιρό έναν ρόλο αξιώσεων, σε μια ταινία που κέρδισε το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου πριν λίγες μέρες.

Στο Lie with Me έχουμε μια ιστορία πόθου και χαμένης αγάπης, με τον υιό Μπελμοντό να αποτελεί μέλος του καστ.

Οι φαν του μoυλτιπλεξάδικου τρόμου θα βρουν κάτι γι’ αυτούς στις ματωμένες πουέντ της Abigail, της μπαλαρίνας-βαμπίρ που ξεκληρίζει τους άτυχους απαγωγείς της έναν προς έναν. Σκηνοθετούν οι Radio Silence, υπεύθυνοι για τα δύο τελευταία Scream.

Στο A Cup of Coffee and New Shoes on, που είχε πάρει βραβείο Κοινού στο τμήμα Ανοιχτοί Ορίζοντες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, δυο κωφοί ανακαλύπτουν ότι σύντομα θα τυφλωθούν.

Τέλος, οι οικογένειες έχουν δύο επιλογές. Αυτές με μεγαλύτερα παιδιά θα προτιμήσουν το Sea Sparkle, μια καλόψυχη και καλοφτιαγμένη φλαμανδική ταινία με αντικείμενο τη διαχείριση της θλίψης, εκείνες με μικρότερα παιδιά έχουν το Mia and Me: The Hero of Centopia, που μας έρχεται από την Αυστραλία.