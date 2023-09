Ο Bruce Springsteen ακύρωσε όλες τις συναυλίες του για το 2023

Ο Bruce Springsteen ακολουθεί τις εντολές του γιατρού και ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες συναυλίες για φέτος.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε μια δήλωση στο X, στην οποία αναφέρεται πως ότι «συνεχίζει να αναρρώνει σταθερά από το πεπτικό έλκος τις τελευταίες εβδομάδες και θα συνεχίσει τη θεραπεία για τον υπόλοιπο χρόνο μετά από συμβουλές των γιατρών. Έχοντας αυτό κατά νου, και με πολλή προσοχή, όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες των συναυλιών της περιοδείας του 2023 για τον Bruce Springsteen και την The E Street Band θα αναβληθούν μέχρι το 2024», συνεχίζει η δήλωση.

Ο Springsteen είχε ήδη ακυρώσει αρκετές εμφανίσεις με την μπάντα τον περασμένο μήνα και νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Στη δήλωση που αναρτήθηκε ανέφερε ότι αυτές οι συναυλίες, μαζί με τις εμφανίσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2023 θα προγραμματιστούν σε νέες ημερομηνίες, που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. «Όλες θα πραγματοποιηθούν στους αρχικά προγραμματισμένους χώρους. Όταν ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες του 2024, όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν στη νέα ημερομηνία και αγόρασαν τα εισιτήριά τους μέσω επίσημων εταιρειών έκδοσης εισιτηρίων έχουν 30 ημέρες για να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων. Όλα τα εισιτήρια για τις αναβληθείσες συναυλίες θα παραμείνουν σε ισχύ για τις νέες ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Springsteen έκλεισε την ανακοίνωση με ένα προσωπικό μήνυμα: «Ευχαριστώ όλους τους φίλους και τους θαυμαστές μου για τις ευχές, την ενθάρρυνση και την υποστήριξή σας. Είμαι σε διαδικασία αποκατάστασης και ανυπομονώ να σας δω όλους του χρόνου».

(1/5) Bruce Springsteen has continued to recover steadily from peptic ulcer disease over the past few weeks and will continue treatment through the rest of the year on doctor's advice. pic.twitter.com/rMgZZsKcfo