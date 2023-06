Ντέιβιντ Μπόουι: Επιστρέφει το «Ziggy Stardust» ψηφιακά επεξεργασμένο

Η ταινία «Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture» του Ντέιβιντ Μπόουι επιστρέφει ψηφιακά επεξεργασμένη σε νέα σύγχρονη εκδοχή για πρώτη φορά στην ιστορία.

Η επιστροφή της ταινίας συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το live στο Hammersmith Odeon, το οποίο κινηματογράφησε ο Ντ. Α. Πένεμπεϊκερ στο πλαίσιο της ταινίας και ήταν το τελευταίο της περιοδείας τους, αλλά και η τελευταία εμφάνιση του Μπόουι ως Ziggy Stardust.

Στις 3 Ιουλίου, στο Eventim Apollo Hammersmith του Λονδίνου θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας συναυλίας του 1979 «Ziggy Stardust and The Spiders from Mars: The Motion Picture», που έχει αποκατασταθεί τώρα σε 4K. Ταυτόχρονα διοργανώνονται προβολές της ταινίας σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, στην Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ιταλία και την Αυστραλία.

Τόσο η ταινία όσο και το αποκατεστημένο soundtrack της έχουν διευρυνθεί και συμπεριλαμβάνονται πλέον μίξη του «The Jean Genie/Love Me Do» καθώς και μια διασκευή του «Round And Round».

