Νοτρ Νταμ: Επέστρεψε στον καθεδρικό ναό το άγαλμα της Παναγίας

Επέστρεψε στον περίφημο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, το άγαλμα της Παναγίας με το Θείο Βρέφος στην αγκαλιά της.

Η Παναγία των Παρισίων, ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της γαλλικής πρωτεύουσας, ανοίγει ξανά τις πόρτες της για το κοινό της στις 7 Δεκεμβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα Κυριακή 8 Δεκεμβρίου θα τελεστεί και η πρώτη λειτουργία.

Μετά την καταστροφική φωτιά τον Απρίλιο του 2019 που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Νοτρ Νταμ, το άγαλμα της Παναγίας μεταφέρθηκε σε κοντινή εκκλησία. Σήμερα οι δρόμοι γέμισαν με εκατοντάδες Παριζιάνους, οι οποίοι καθώς προσεύχονταν και κρατώντας κεριά, συνόδευσαν το άγαλμα πίσω στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων.

