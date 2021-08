Ορίστηκε η ημερομηνία της παγκόσμιας πρεμιέρας για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ «No Time To Die».

Η παγκόσμια πρεμιέρα θα γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου, παρά τις εικασίες στη βιομηχανίας κινηματογράφου ότι η κυκλοφορία της ταινίας ενδέχεται να καθυστερήσει για τέταρτη φορά λόγω του κορωνοϊού.

Μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter @007 Bond ανέφερε ότι η παγκόσμια πρεμιέρα στο κόκκινο χαλί για την ταινία των Universal Pictures (CMCSA.O) και MGM θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 28 Σεπτεμβρίου, πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία προβολής στις 30 Σεπτεμβρίου στις βρετανικές αίθουσες.

Στις ΗΠΑ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου.

Η ημερομηνία για το «No Time to Die» μετατέθηκε τρεις φορές καθώς οι κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο έκλεισαν και τέθηκαν περιορισμοί στην χωρητικότητα του κοινού.

Οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο πολύτιμων ταινιών franchise στο Χόλιγουντ, με το «Spectre» του 2015 να κερδίζει 880 εκατομμύρια δολάρια στο box office παγκοσμίως, ενώ το «Skyfall» το 2012 κέρδισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

Η ταινία, που κόστισε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή της, σηματοδοτεί την τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ ως ο εμβληματικός Βρετανός κατάσκοπος και είναι από τις πιο αναμενόμενες υπερπαραγωγές αυτό το φθινόπωρο.

Ωστόσο, η μετάλλαξη Δέλτα έχει οδηγήσει σε αύξηση των λοιμώξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, προκαλώντας ανησυχία για το αν το κοινό θα αισθάνεται ασφαλές να πάει στους κινηματογράφους.

Οι εισπράξεις στο ταμείο για τις πρόσφατες μεγάλες κυκλοφορίες, συμπεριλαμβανομένων των «Black Widow» και «The Suicide Squad», ήταν απογοητευτικές καθώς τα στούντιο του Χόλιγουντ κυκλοφόρησαν μερικές ταινίες σε streaming.



Σύμφωνα με το Variety, τα εισιτήρια στα ταμεία για τη Βόρεια Αμερική είναι περίπου 50% κάτω σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019.

The World Premiere for #NoTimeToDie will take place on Tuesday 28 September 2021 at London’s @RoyalAlbertHall. Producers Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and director Cary Joji Fukunaga will join Daniel Craig on the red carpet. pic.twitter.com/EhlCPira6f