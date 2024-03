«Μυστήριο» με το νέο κάντρι άλμπουμ της Beyoncé: Λείπουν τραγούδια από το βινύλιο, λένε οι φαν της

Οι θαυμαστές που προπαρήγγειλαν το νέο, κάντρι άλμπουμ της Beyoncé με τίτλο «Cowboy Carter» σε βινύλιο αναφέρουν ότι πέντε από τα κομμάτια που περίμεναν να έχει ο δίσκος, δεν υπάρχουν.

Το νέο άλμπουμ της Beyoncé «Cowboy Carter» κυκλοφόρησε την Παρασκευή με επιτυχία και με τους κριτικούς να κάνουν λόγο για «αριστούργημα» και «ένα λαμπερό και έναστρο γουέστερν έπος». Ωστόσο, μερικά από τα τραγούδια που περιμέναν με ανυπομονησία οι φαν της, συμπεριλαμβανομένων των Ya Ya και Spaghetti, φέρεται να μην υπάρχουν στην έκδοση βινυλίου.

«Είμαι τόσο λυπημένος», έγραψε ένας θαυμαστής στο Reddit, ο οποίος είχε πληρώσει πάνω από 37 λίρες για να προπαραγγείλει το άλμπουμ από το site της Αμερικανίδας σταρ. «Είναι πολύ κρίμα, γιατί το Ya Ya είναι ανάμεσα στα πέντε αγαπημένα μου τραγούδια» του άλμπουμ, είπαν οι συλλέκτες βινυλίων Matt και Juan στο TikTok.

Σημειώνεται ότι τα τραγούδια που, σύμφωνα με τους φαν της τραγουδίστριας, λείπουν είναι τα: Spaghetti, Flamenco, The Linda Martell Show, Ya Ya και Oh Louisiana. Δεν είναι ακόμα σαφές εάν τα τραγούδια λείπουν σε όλα τα βινύλια που κυκλοφόρησαν.

Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι η Beyoncé πρόσθεσε αυτά τα τραγούδια την τελευταία στιγμή στο άλμπουμ. Σύμφωνα με το BBC, για τα εργοστάσια που κατασκευάζουν βινύλια πρέπει κάποιος να κάνει κράτηση μήνες νωρίτερα, ενώ οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να είναι από 10 εβδομάδες έως έξι μήνες, που σημαίνει ότι τα άλμπουμ πρέπει να ξεκινήσουν να παρασκευάζονται πολύ πριν από την κυκλοφορία τους.

Αλλά δεν είναι επίσης ασυνήθιστο για τους καλλιτέχνες να τροποποιούν λίστες κομματιών και διασκευές την τελευταία στιγμή, καθώς θαυμαστές ανέφεραν επίσης ότι λείπουν τέσσερα κομμάτια και από το CD.

