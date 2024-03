Η Beyoncé τραγουδά το «Jolene» της Ντόλι Πάρτον με δικούς της στίχους για τον Jay-Z

Η Beyoncé δεν ήθελε να κάνει ακόμη ένα cover του πολυτραγουδισμένου, κάντρι ύμνου της Ντόλι Πάρτον, «Jolene». Στο νέο της κάντρι άλμπουμ Cowboy Carter -το οποίο μόλις κυκλοφόρησε- δεν έχει αλλάξει μόνο η φωνή που ερμηνεύει το θρυλικό κομμάτι, και οι στίχοι είναι διαφορετικοί, με την Queen B να κάνει μέσα στο τραγούδι ξεκάθαρες αναφορές στην ιστορία της σχέσης της με τον σύζυγο και πατέρα των τριών παιδιών της, Jay-Z. Μια σχέση για την οποία πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν φήμες περί απιστίας, αλλά τόσο η Beyoncé όσο και ο Jay-Z τήρησαν στάση σιωπής.

Τα δύο νέα κουπλέ του Jolene

Η ομορφιά σου δεν συγκρίνεται

Μα η ομορφιά και τα βλέμματα αποπλάνησης δεν είναι αρκούν

σε έναν ευτυχισμένο άντρα και την οικογένειά του ανάμεσα να μπουν

Jolene, κι εγώ γυναίκα είμαι

Τα παιχνίδια σου τα ξέρω καλά

Δεν θες να τα βάλεις μαζί μου, Jolene

Τρελά ερωτευμένοι εδώ και 20 χρόνια

Ανέθρεψα αυτόν τον άντρα, όπως και τα παιδιά του

Ξέρω αυτόν τον άνθρωπο καλύτερα απ' ό,τι ο ίδιος τον εαυτό του

Καταλαβαίνω τι σε τραβά σε αυτόν

κι αυτόν τον ''καπνό'' δεν τον θες, καλύτερα ρίξε τη βολή σου αλλού (Άκουσες τι είπα)

Κορίτσια σε κάθε δωμάτιο, εκατό

Σαν εσένα κι αυτές απελπισμένες

Σαν πουλάκι, λοιπόν, πες το τραγούδι σου,

γιατί πρέπει να πούμε δυο λογάκια εμείς οι δυο.

Γιατί δεν μου αρέσει να κάνω πως δεν καταλαβαίνω

Η ηρεμία σου είναι στο χέρι σου, Jolene.

Εγώ και ο άντρας μου έχουμε περπατήσει αυτά τα μέρη

Από πάνω μέχρι κάτω, κάθε πεδιάδα και κορφή

Βρέθηκες στον διάβα μας σαν φύλλο στον αέρα

Κοιμάμαι ήρεμη κι ευτυχισμένη, τις ρίζες μας δεν ξεριζώνεις εσύ

Ξέρω θα σταθεί στο πλάι μου, να ανασαίνει τη δική μου πνοή

Τα κουπλέ του Jolene” της Ντόλι Πάρτον

Η ομορφιά σου είναι ασύγκριτη

με φλογερές καστανοκόκκινες μπούκλες,

με ολόλευκο δέρμα και σμαραγδένια μάτια

Το χαμόγελό σου μοιάζει με άνοιξης πνοή,

η φωνή σου απαλή σαν καλοκαιρινή βροχή

Και δεν μπορώ να σε συναγωνιστώ, Jolene.

Μιλάει για σένα στον ύπνο του

Και δεν μπορώ να μη κλάψω όταν λέει το όνομά σου, Jolene

Και μπορώ να καταλάβω

πώς είναι τόσο εύκολο για εσένα να πάρεις τον άνθρωπό μου μακριά,

αλλά δεν ξέρεις τι σημαίνει για μένα, Jolene.

Έχεις πολλές επιλογές,

εγώ όμως ποτέ δεν θα ξανά αγαπήσω

Είναι για εμένα ο ένας, Jolene

Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε

η ευτυχία μου είναι στα χέρια σου

και η απόφαση είναι δική σου, Jolene

Και, φυσικά, ο πιο χαρακτηριστικός στίχους του ρεφρέν

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

I'm begging of you please don't take my man - Σε ικετεύω, μην κλέψεις τον άνθρωπό μου

Έγινε από παράκληση, προειδοποίηση

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

I’m warnin’ you, woman, find you your own man - Σε προειδοποιώ, βρες τον δικό σου άνθρωπο

Η νέα εκδοχή του τραγουδιού από την Beyoncé

Και το original

H Beyoncé με τη δική της εκδοχή του θρυλικού “Jolene” της Ντόλι Πάρτον, προειδοποιεί μια οποιαδήποτε γυναίκα να μην τολμήσει να κλέψει από εκείνη και την οικογένειά της τον αγαπημένο της.

Στον απόηχο του άλμπουμ της Lemonade, με θεματική που είχε ξεκάθαρα να κάνει και με θέματα απιστίας, προσφέρει άλλη μία διερευνητική και αποκαλυπτική ματιά στον τρόπο με τον οποίο βλέπει και η ίδια την πορεία της σχέσης της με τον άντρα της τα τελευταία οκτώ χρόνια. Για την ιστορία, η Beyoncé γνώρισε τον Jay-Z το 2000, όταν ήταν 18 ετών. Ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2001 και τον Απρίλη του 2008 ήταν πια παντρεμένοι. Έχουν τρία παιδιά μαζί. Τη 12χρονη Blue Ivy, που γνωρίσαμε καλύτερα στην περιοδεία της μιας που έγινε viral με τα χορευτικά της στο πλευρό της μητέρας της, και τα 6χρονα δίδυμα Sir και Rumi.

Η Beyoncé σπάνια δίνει συνεντεύξεις, ενώ αναφέρεται ακόμη πιο σπάνια για τα προσωπικά της στον Τύπο. Προτιμά να αφήνει την ίδια την τέχνη να πει την ιστορία. Και σε αυτή την περίπτωση, τη λέει και αρκετά φωναχτά. Και, ποια η γνώμη της Πάρτον για την αναδημιουργία του τραγουδιού “Jolene”; Ο θρύλος της κάντρι μουσικής, η οποία συμμετέχει στο νέο άλμπουμ της Beyoncé με έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν της ερμηνεύτριας, προτίμησε να κάνει το πρώτο σχόλιό της με έναν έξυπνο και αρκετά επιχειρηματικό θα μπορούσαμε να πούμε τρόπο, με ένα στόρι στο επίσημο προφίλ της στο Instagram.

Έκανε repost τη δημοσίευση της Beyoncé που ανέφερε τους τίτλους όλων των νέων κομματιών που θα ακούσουμε, συμπληρώνοντας:

''Μέχρι να βγει το Jolene της Beyoncé, μπορείτε να ακούτε το ορίτζιναλ''. Φυσικά, δεν παρέλειψε να προσθέσει και το link που οδηγεί στην τεράστια επιτυχία της από το 1974, η οποία, όπως ξεκάθαρα βλέπουμε, εμπνέει μέχρι και σήμερα τους πιο κορυφαίους καλλιτέχνες.

Σήμερα, που το νέο άμπλουμ έγινε διαθέσιμο, είδαμε και τη σειρά όλων των νέων τραγουδιών. Στη θέση 10 βρίσκουμε το Jolene, στη θέση 9 όμως με τίτλο DOLLY P, βρίσκουμε ένα κομμάτι μόλις 22 δευτερολέπτων. Πρόκειται για μια ηχογράφιση της ίδιας της Ντόλι Πάρτον, που με τη χαρακτηριστική της προφορά μιλά σαν να απευθύνεται στην Beyoncé, λέγοντάς της:

''Αυτή η τύπισσα με τα ωραία μαλλιά για την οποία τραγουδάς, κάποια μου θυμίζει. Μόνο που εκείνη είχε φλογερές καστανοκόκκινες μπούκλες. Καλά να ΄ναι. Μπορεί να έχουν άλλο χρώμα μαλλιά, ο πόνος όμως είναι ο ίδιος''