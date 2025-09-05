ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το μυστικό τελευταίο πρότζεκτ του David Bowie: Ετοίμαζε μιούζικαλ για το Λονδίνο του 18ου αιώνα

Τα χειρόγραφα σημειώματα του Bowie ανακαλύφθηκαν κρυμμένα στο κλειδωμένο γραφείο του στη Νέα Υόρκη και παραδόθηκαν πρόσφατα στο Μουσείο V&A

LifO Newsroom
Το μυστικό τελευταίο πρότζεκτ του David Bowie: Ετοίμαζε μιούζικαλ για Λονδίνο του 18ου αιώνα
φωτ.: Getty
Όταν ο David Bowie πέθανε το 2016, το αποχαιρετιστήριο δώρο του ήταν το εμβληματικό άλμπουμ Blackstar, επηρεασμένο από τη μάχη του με τον καρκίνο και την αποδοχή του τέλους.

Αυτό που κανείς δεν ήξερε είναι ότι, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, εργαζόταν πάνω σε ένα ακόμη πρότζεκτ – ένα μουσικό έργο εμπνευσμένο από τον 18ο αιώνα, με τίτλο The Spectator.

Τα χειρόγραφα σημειώματα του Bowie ανακαλύφθηκαν κρυμμένα στο κλειδωμένο γραφείο του στη Νέα Υόρκη και παραδόθηκαν πρόσφατα στο Μουσείο V&A μαζί με το υπόλοιπο αρχείο του. Οι σημειώσεις αποκαλύπτουν τη βαθιά του γοητεία με το Λονδίνο του 18ου αιώνα – μια εποχή γεμάτη σάτιρα, κοινωνικά σχόλια, εγκληματικές συμμορίες και σκοτεινές φιγούρες όπως ο "έντιμος" ληστής Jack Sheppard.

Ολόκληρο σημειωματάριο είναι αφιερωμένο στο περιοδικό The Spectator (1711–1712), με τον Bowie να σχολιάζει και να βαθμολογεί άρθρα, προτείνοντας υποπλοκές, ακόμα και ατάκες.

Ένα απόσπασμα που του άρεσε ιδιαίτερα ήταν η ιστορία δύο αδερφών – μιας όμορφης αλλά σκληρής γυναίκας που χάνει τον αγαπημένο της από την πιο απλή αλλά γλυκιά αδερφή της. «Καλή υποπλοκή», έγραψε δίνοντας 8/10.

Το ενδιαφέρον του Bowie δεν περιοριζόταν στη σάτιρα· μελετούσε την τέχνη, τη μουσική και τη λειτουργία των δημιουργών ως πολιτικών σχολιαστών, αντλώντας υλικό από τον William Hogarth, τον Joshua Reynolds και την ίδρυση της Βασιλικής Ακαδημίας.

Ο καθηγητής Bob Harris του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εξηγεί γιατί αυτή η περίοδος τον γοήτευε:
«Το Λονδίνο τότε ήταν γεμάτο αντιθέσεις – μεταξύ αρετής και εγκλήματος, πλούτου και φτώχειας. Αυτές οι εντάσεις φαίνεται ότι τον ενέπνεαν βαθιά.»

Η επικεφαλής επιμελήτρια της συλλογής, Madeleine Haddon, αναρωτιέται αν ο Bowie, δουλεύοντας το έργο το 2015 στις ΗΠΑ, σχολίαζε έμμεσα τη σύγχρονη πολιτική κατάσταση μέσα από το φίλτρο της Τέχνης.

Το David Bowie Centre στο V&A East Storehouse στο Hackney Wick ανοίγει στις 13 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενεί περισσότερα από 200 αντικείμενα. Οι επισκέπτες θα μπορούν, κατόπιν ραντεβού, να δουν ακόμη και ανέκδοτα χειρόγραφα και σκηνικά κουστούμια του θρύλου.

