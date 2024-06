Μουσείο τοποθέτησε πίνακες του Πικάσο στις γυναικείες τουαλέτες για να τους βλέπουν μόνο γυναίκες

Το μουσείο Μona στην Τασμανία της Αυστραλίας αποφάσισε να τοποθετήσει μέρος της συλλογής του με πίνακες του Πικάσο στις γυναικείες τουαλέτες, για να ξεπεράσει δικαστική απόφαση που όριζε ότι έπρεπε να δέχεται και άνδρες στη συγκεκριμένη έκθεση που είχε δημιουργηθεί μόνο για γυναίκες.

Η καλλιτέχνης Κίρσα Καετσίλε, σύζυγος του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη του μουσείου Mona, Ντέιβιντ Γουάλς, ανέβασε τη Δευτέρα ένα βίντεο στα social media που δείχνει τουλάχιστον δύο πίνακες του Πικάσο να έχουν τοποθετηθεί σε τουαλέτες του μουσείου. Οι πίνακες του Πικάσο ήταν μεταξύ των έργων τέχνης που βρίσκονταν προηγουμένως στο «Ladies Lounge» του μουσείου, έναν χώρο μόνο για γυναίκες που δημιούργησε η Κίρσα Καετσίλε με σκοπό οι άνδρες να βιώσουν τον αποκλεισμό.

Όμως τον Απρίλιο, το Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο της Τασμανίας (Tascat) έκρινε μετά από καταγγελία ενός άνδρα, στον οποίο δεν επετράπη η είσοδος το 2023, ότι το «Ladies Lounge» δημιουργούσε διακρίσεις. Το δικαστήριο έδωσε στο μουσείο προθεσμία 28 ημερών για να σταματήσει να αρνείται την είσοδο σε άνδρες στο «Ladies Lounge». Η έκθεση έκτοτε παραμένει κλειστή.

«Μια νέα έκθεση στο Mona. Μόνο για κυρίες...» έγραψε η Καετσίλε στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε τη Δευτέρα, επισημαίνοντας ότι πριν από την απόφαση του δικαστηρίου, όλες οι τουαλέτες στο Mona ήταν unisex. «Αλλά το Ladies Lounge έπρεπε να κλείσει εξαιτίας μιας αγωγής που έκανε ένας άνδρας», ανέφερε. «Και απλά δεν ήξερα τι να κάνω με όλους αυτούς τους πίνακες του Πικάσο», συμπλήρωσε.

Η Kαετσίλε συνέχισε υποστηρίζοντας ότι το μουσείο θα επιδιώξει να δημιουργήσει ξανά το «Ladies Lounge» βαφτίζοντάς το «εκκλησία ή σχολείο», βασιζόμενη στο άρθρο 26 του νόμου της Τασμανίας κατά των διακρίσεων, ο οποίος επιτρέπει υπό ποιες συνθήκες μπορεί να απαγορευτεί η πρόσβαση σε άτομα με βάση το φύλο.

Στο «Ladies Lounge», το οποίο άνοιξε το 2020, οι γυναίκες που εισέρχονταν στο χώρο δέχονταν περιποίηση από άνδρες μπάτλερ που τους προσέφεραν σαμπάνια, την ώρα που περιτριγυρίζονταν από μερικά από τα καλύτερα έργα τέχνης του μουσείου. Η Καετσίλε δήλωσε τον Μάρτιο ότι ήταν «απολύτως ευτυχής» που η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, μετά από καταγγελία του Jason Lau από το Σίδνεϊ. «Οι άνδρες βιώνουν το ‘’Ladies Lounge’’, η εμπειρία της απόρριψης είναι το έργο τέχνης», δήλωσε τότε.

Στις 7 Μαΐου, η Καετσίλε δήλωσε ότι το μουσείο θα ασκήσει έφεση στην απόφαση στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

