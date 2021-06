Η Tate Britain αντέδρασε στην κριτική του κοινού για μια τοιχογραφία μέσα στο εστιατόριο της, το Rex Whistler, που έχει πάρει το όνομά του από τον Βρετανό ζωγράφο, σχεδιαστή και εικονογράφο, για μια τοιχογραφία που έχει φιλοτεχνήσει το 1926 και περιέχει ρατσιστικές εικόνες.

Παρά το γεγονός ότι το εστιατόριο παραμένει κλειστό η συζήτηση έχει «ανάψει» για το περιεχόμενο της τοιχογραφίας που καταλαμβάνει όλο τον τοίχο του εστιατορίου και τιτλοφορείται The Expedition in Pursuit of Rare Meats, με τους χρήστες στο Instagram να σχολιάζουν το υπότιτλο στην περιγραφή του εστιατορίου ως «το πιο διασκεδαστικό δωμάτιο στην Ευρώπη, λόγω της τοιχογραφίας που έχει μετά από ειδική παραγγελία».

Προφανώς και είναι ένα από τα λίγα εστιατόρια που διαθέτουν ένα έργο τέχνης τέτοιας αξίας και μεγέθους, αλλά μετά τα σχόλια η Tate αναγκάστηκε να αφαιρέσει τη λέξη «διασκεδαστικό» από τον τίτλο της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του μουσείου «[...] Ο Γουίστλερ απεικονίζει την υποδούλωση ενός μαύρου παιδιού και την αγωνία της μητέρας του χρησιμοποιώντας εξαιρετικά στερεότυπα μορφών που ήταν κοινές εκείνη την εποχή. Σε μεταγενέστερες σκηνές, το αγόρι τρέχει πίσω από ένα καλάθι, το οποίο συνδέεται με μια αλυσίδα γύρω από το λαιμό του. Στη σκηνή του Σινικού Τείχους της Κίνας, οι κινεζικές φιγούρες παρουσιάζονται με κοστούμι που δείχνουν σήμερα σαν καρικατούρες. Η μεταχείριση του Γουίστλερ σε μη λευκές μορφές τις μειώνει σε στερεότυπα. Αυτές οι απεικονίσεις δείχνουν στάσεις απέναντι στη φυλετική ταυτότητα που επικρατεί στη Βρετανία τη δεκαετία του 1920. Η αποδυνάμωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας αυτό το διάστημα προκάλεσε παράδοξα πολιτιστικές εκφράσεις της ανωτερότητας της «βρετανικής φυλής».

Λεπτομέρεια της διάσημης τοιχογραφίας με το ρατσιστικό περιεχόμενο.

Τα σχόλια ήταν σκληρά με την επιμελητική ομάδα White Pube που αποτελείται από τις Gabrielle de la Puente και Zarina Muhammad και έχουν περιγραφεί ως «μία από τις πρώτες πραγματικά νέες φωνές στη βρετανική κριτική τέχνης τον 21ο αιώνα να αναρωτιέται: «Πώς εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το εστιατόριο; Τι εσωτερική διακόσμηση είναι αυτή; Πώς αυτοί οι πλούσιοι λευκοί εξακολουθούν να επιλέγουν να πάνε εκεί για να πιουν από τα «καλύτερα κελάρια κρασιού της πρωτεύουσας» με σκηνές δουλείας στο παρασκήνιο»;

Στο βαθμό που η τραπεζαρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοιχογραφία, τα πράγματα μοιάζουν δύσκολα σχετικά με την αφαίρεσή της, ενώ ακόμα και βουλευτές του Εργατικού Κόμματος έχουν πάρει θέση λέγοντας ότι δεν είχαν προσέξει ότι η διάσημη τοιχογραφία είχε απωθητικές εικόνες μαύρων σκλάβων και ότι είναι η ώρα η διαχείριση του μουσείου να μετακινήσει το εστιατόριο.

Άποψη της τοιχογραφίας.

Η Tate απάντησε ότι είναι «ανοιχτή και διαφανές σχετικά με τις βαθιά προβληματικές ρατσιστικές εικόνες στην τοιχογραφία του Ρεξ Γουίστλερ και ότι συνεχίζει να «συζητά ενεργά τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της τοιχογραφίας, ενώ παράλληλα επισήμανε ότι υπάρχει η περιγραφή της στην είσοδο της αίθουσας. Πρόσθεσαν ότι είναι πλέον «σημαντικό να αναγνωρίσουμε την παρουσία προσβλητικού και απαράδεκτου περιεχομένου και τη σχέση του με τις ρατσιστικές και ιμπεριαλιστικές συμπεριφορές τη δεκαετία του 1920 και σήμερα».

Το έργο τέχνης, το οποίο η Tate λέει ότι είναι μέρος ενός «ιστορικού εσωτερικού», ανακαινίστηκε το 2013, ως μέρος μιας ανακαίνισης 45 εκατομμυρίων λιρών της Tate Britain.