Μια ιδιαίτερη έκθεση όπου έργα και φυτά μοιράζονται έναν κοινό κύκλο ζωής

Μεταξύ τροπικών μονστέρων με δερματώδη φύλλα και ανθεκτικών, αυτόνομων αερόφυτων, τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες καταλαμβάνουν το χώρο του concept ανθοπωλείου Rizom και στήνουν το δικό τους ιδιαίτερο βοτανικό κήπο.

Με εναρκτήρια αναφορά την ταινία τρόμου του 1960, «The Little Shop of Horrors», οι καλλιτέχνες Ξένια Βήτου, Χρήστος Δεληδήμος και Κωνσταντίνος Λαδιανός φέρνουν τις δικές τους «Audrey Junior» στη φυτο-γενή γκαλερί. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας Seymour Krelborn ανατρέπει το «κλείσιμο» του ανθοπωλείου στο οποίο εργάζεται με την προβολή ενός πολύ ιδιαίτερου σαρκοφάγου και εξωστρεφούς φυτού. Το σπάνιο φυτό προσελκύει τα βλέμματα και αναζωογονεί την μικρή επιχείρηση, αλλά αδυνατεί στην απουσία της τροφής του – το ανθρώπινο αίμα. Ο πρωταγωνιστής ανακαλύπτει τη θρεπτική προτίμηση του φυτού σε ένα ατύχημα τραυματισμού του χεριού του και ξεκινά να θρέφει το φυτό με το δικό του αίμα. Η Audrey Junior αναπτύσσεται, γίνεται το απόλυτο τοπικό θέαμα, αλλά ταυτόχρονα γίνεται όλο και πιο απαιτητική, ζητώντας περισσότερα αποθέματα από τον Seymour. Προκειμένου να ικανοποιήσει την όρεξη της, η Audrey Junior παροτρύνει τον πρωταγωνιστή να προχωρήσει σε μία δολοφονία του ερωτικού του ανταγωνιστή. Ο Seymour αναλογίζεται το κακό που προκάλεσε με την ιδέα του, τα όρια της διατροφής και ανάπτυξης του φυτού, το τίμημα της εξισορρόπησης ανάμεσα στο σπάνιο φυτό και τη δική του επιβίωση.

Έργο του Κωνσταντίνου Λαδιανού. Φωτ.: Ανδρέας Βέμπος

Όλοι μας όμως δεν έχουμε μία Audrey Junior, που κουβαλάμε μαζί μας; Άλλοτε την θρέφουμε και την αναπτύσσουμε ελεγχόμενα, ενώ άλλες φορές παραμελούμε τη φροντίδα μας, την οριοθέτηση της Audrey Junior, επιτρέποντας της να καταλάβει σημαντικό χώρο από τη ζωή μας;

Με χιούμορ και ευαισθησία, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες φέρουν τις δικές τους ανέκδοτες Audrey Junior και τις μοιράζονται μαζί μας στο Rizom. Τα έργα τέχνης βγαίνουν από το κλασικό καλλιτεχνικό εργαστήριο ή το λευκό εκθεσιακό χώρο των γκαλερί και εντάσσονται σε νέους αναπάντεχα κατοικημένους χώρους από φυτά και απρόσμενους επισκέπτες, πλέκοντας καθημερινές αφηγήσεις και σχέσεις.

Έργο της Ξένιας Βήτου. Φωτ.: Ανδρέας Βέμπος

Η Ξένια Βήτου μας ανοίγει την πόρτα του μπουντουάρ μιας περιπετειώδους γυναικείας φιγούρας που συλλέγει φαλλόσχημα ανθούρια – ένα εσωτερικό πληθωρικό και ανάλογο του μικρού ανθοπωλείου που φιλοξενεί το σπάνιο φυτό-πρωταγωνιστή, συμπαρασύροντας όλη τη γκροτέσκα διάθεση της ταινίας. Ο Χρήστος Δεληδήμος εμβόλιμα τοποθετεί τη δική του αλληγορική, ερωτική βοτανολογία. Αναπτύσσει παρασιτικά μία ιδιαίτερη εγκατάσταση ανθρώπινων χεριών σε αναμονή του εφαλτήριου εναύσματος της εκ νέου τους κίνησης. Συμπληρωματικά, ο Κωνσταντίνος Λαδιανός εξετάζει τη μοιραία σχέση του πρωταγωνιστή Seymour και του σπάνιου φυτού, σε μία αναγωγή της δικής του σοδειάς δημιουργημάτων. Ο ίδιος “θρέφει”, παραμορφώνει, αναπτύσσει, πειραματίζεται με τα δικά του “μπιμπλό” και πλέκει τα δικά του μυθικά ερωτικά τέρατα με το φυτικό πλούτο του Rizom. Συνδιαμορφώνεται ένα εφήμερο οικοσύστημα, ένα προστατευμένο εσωτερικό όπου έργα και φυτά μοιράζονται έναν κοινό κύκλο ζωής για μία εβδομάδα.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, ισχύει για δύο - εσάς και τη δική σας Audrey Junior.

Έργο του Κωνσταντίνου Λαδιανού. Φωτ.: Ανδρέας Βέμπος

Short Bios

Καλλιτέχνες

Η Ξένια X.I. Βήτου γεννήθηκε στο Λονδίνο. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Στη δουλειά της συνδυάζει πολλά καλλιτεχνικά μέσα όπως γλυπτική, εγκατάσταση, φωτογραφία και ζωγραφική. Δημιουργεί εγκαταστάσεις που αφηγούνται την προσωπική της πραγματικότητα μορφοποιώντας την σε αλλοιωμένες, παιγνιώδης και σατιρικές εκδοχές της. Οικειοποιείται αντικείμενα τα οποία παραδίδονται σε αυτήν από τις γυναίκες της οικογένειας της και που είναι συνώνυμα με τη βρετανική μεσαία τάξη, τα επεξεργάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μετατρέψει αυτήν την οικογενειακή κανονικότητα σε κάτι περισσότερο φανταστικό.

O Χρήστος Δεληδήμος γεννήθηκε στην Κομοτηνή. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Το έργο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μέσων, από σχέδια μεγάλης κλίμακας και βίντεο, ως performance και πολύπλοκες γλυπτικές εγκαταστάσεις. Ολοκλήρωσε τον προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει παρουσιάσει δύο ατομικές εκθέσεις Something Nests Inside You, Something Will Not Be The Same, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Αθήνα (2016), At Least They Died Together, Τint Gallery, Θεσσαλονίκη (2011). Πρόσφατες ομαδικές εκθέσεις περιλαμβάνουν: Ξύπνησα με ένα μαρμάρινο κεφάλι στα χέρια, K-Gold Temporary, Λέσβος (2019), Coffins of Black, Coffins of Luck, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Αθήνα (2019), Asthenia 06, Hot Wheels project space, Αθήνα (2018), μεταξύ άλλων.

Έργο του Χρήστου Δεληδήμου. Φωτ.: Ανδρέας Βέμπος

Ο Κωνσταντίνος Λαδιανός γεννήθηκε στην Αθήνα. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το τμήμα ζωγραφικής της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ασχολείται κυρίως με τη ζωγραφική και την κεραμική, ενώ η ανθρώπινη φιγούρα βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του. Μέσα από αυτή βρίσκει έκφραση η οντολογική ανησυχία του πάνω σε θεωρίες πίστης, πολιτισμού και αισθητικής. Έχει παρουσιάσει την ατομική έκθεση Feed me, Gazon Rouge gallery, Αθήνα (2007), ενώ έχει συμμετάσχει στις ομαδικές εκθέσεις Pott/Pott, Μουσείο - Οικία Πανουργιά, Άμφισσα (2022), Hell Αs Pavilion, Palais de Tokyo, Παρίσι (2013),(O)IKEA, Hydra School Projects, Ύδρα (2012), Paint-id, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη (2009), μεταξύ άλλων.

Επιμέλεια

Η Βασιλική-Μαρία Πλαβού είναι αρχιτέκτων μηχανικός (Α.Π.Θ.) και ανεξάρτητη επιμελήτρια. Έχει επιμεληθεί τις εκθέσεις Please Please Me, the symptoms projects, Άμφισσα (2020), Cra(u)sh Or How You made Me Kiss the Pavement, Grace, Αθήνα (2020), και τις performance Anthology of Cracks​ του Χρήστου Δεληδήμου, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Αθήνα (2020), Genesis21 <3​ του Μάριου Σταμάτη, St.George Lycabettus, στα πλαίσια του Rooms2019, Αθήνα (2019). Το 2022 βραβεύτηκε με το young Book Designers Award του Ινστιτούτου Γκαίτε.

Με χιούμορ και ευαισθησία, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες φέρουν τις δικές τους ανέκδοτες Audrey Junior και τις μοιράζονται μαζί μας στο Rizom. Φωτ.: Ανδρέας Βέμπος

Η pop-up έκθεση σύγχρονης τέχνης «Degustation Menu for Carnivorous Plants. To eat or to be eaten?» πραγματοποιείται από τις 21 εως τις 29 Απριλίου στο χώρο του Rizom από τις 11:00 έως τις 21:00. To Σάββατο, 29 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί closing party από τις 20:00 έως τις 23:00.

Rizom, Βούρβαχη 3, Αθήνα, 11743