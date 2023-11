Μια εικαστική εγκατάσταση στο παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει το Μυστήριο 95 Επιφάνεια, τη νέα εικαστική εγκατάσταση του καλλιτέχνη Κώστα Μπασάνου στο παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας.

H ιδέα του έργου με τον τίτλο Επιφάνεια προέκυψε ύστερα από μια αναζήτηση εκ μέρους του καλλιτέχνη των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την Ελευσίνα και την ευρύτερη περιοχή, όπως είναι για παράδειγμα η ιδιαίτερη, πολυεπίπεδη ιστορικότητα του χώρου και η σχέση της πόλης με το τοπίο και τους κατοίκους.

Η εικαστική εγκατάσταση επιχειρεί να αναδείξει κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά των παραπάνω στοιχείων και να επισημάνει μια ιδιαίτερη πτυχή του δημόσιου χώρου, όπως της προβλήτας ως συμβόλου και σημείου άφιξης, αναμονής και αναχώρησης, που συνδέεται άμεσα με την πόλη της Ελευσίνας.

Το εικαστικό του έργο, διερευνά την έννοια του ορίζοντα και των κοινωνικο-πολιτικών διαστάσεών του στην αναπαράσταση του τοπίου.

Με αφορμή τα επιγράμματα σε επιτύμβιες στήλες ή μνημεία και με αναφορά σε αυτά, ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την προβλήτα ως μια επιφάνεια γραφής και χάραξης για να μεταφέρει σε εσώγλυφη μορφή το παρακάτω κείμενο:

«Ζωή είναι ο άνεμος, ζωή είναι η θάλασσα, ζωή είναι η φωτιά - δεν είναι η γη που κάνει κρούστα και παίρνει μορφή. Κάθε μορφή είναι θάνατος. Καθετί που απομακρύνεται από την κατάσταση της τήξης και πήζει σε αυτή τη συνεχή, πυρακτωμένη, ακαθόριστη ροή είναι ο θάνατος. Είμαστε όλοι παγιδευμένοι, αποκομμένοι από αυτή την ακατάπαυστη ροή, προορισμένοι για τον θάνατο».

Το απόσπασμα του κειμένου στην πρωτότυπη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης από τη νουβέλα του Pirandello La Trappola (Η παγίδα) του 1915, ως ένα επιτύμβιο επίγραμμα, αποκαλύπτει τη ρευστότητα της ανθρώπινης κατάστασης, συνδέοντας τη ζωή με τον θάνατο, την άφιξη με την αναμονή και την αναχώρηση, χαρακτηριστικά του ιστορικού και πολιτισμικού υπόβαθρου της Ελευσίνας.

O Κώστας Μπασάνος σπούδασε Κεραμική στο Istituto d’ Arte per la Ceramica di Faenza και Γλυπτική στην Accademia di Belle Arti di Bologna στην Ιταλία. Ακολούθησε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ μεταπτυχιακές σπουδές Master of Arts in Sculpture στο Winchester School of Art και διδακτορική διατριβή με θέμα “Gilles Deleuze’s Fold and the Transparency Effect. Essential Elements for a Contemporary Discourse on Baroque and New Media” στo WSA/Faculty of Arts of the University of Southampton.

Η ερευνητική και διδακτική του δραστηριότητα είναι συνυφασμένη στα ζητήματα που εξετάζει η διδακτορική του διατριβή εστιάζοντας στο φαινόμενο της πτύχωσης και της διαφάνειας ως έννοιες και μέσα οργάνωσης του πλαστικού χώρου μέσα από τα νεο-Μπαρόκ χαρακτηριστικά στη σύγχρονη τέχνη, των νέων μέσων και της αρχιτεκτονικής.

Η ερευνητική και διδακτική του δραστηριότητα είναι συνυφασμένη στα ζητήματα που εξετάζει η διδακτορική του διατριβή εστιάζοντας στο φαινόμενο της πτύχωσης και της διαφάνειας ως έννοιες και μέσα οργάνωσης του πλαστικού χώρου μέσα από τα νεο-Μπαρόκ χαρακτηριστικά στη σύγχρονη τέχνη, των νέων μέσων και της αρχιτεκτονικής.

Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες:

Μυστήριο 95 Επιφάνεια

Μόνιμο έργο στο δημόσιο χώρο

Τοποθεσία: Προβλήτα, Παραλιακό μέτωπο Ελευσίνας