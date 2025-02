Lady Gaga στα Grammy: «Τα τρανς άτομα δεν είναι αόρατα, αξίζουν αγάπη»

Η Lady Gaga αναφέρθηκε στα τρανς άτομα κατά τον ευχαριστήριο λόγο της για το Grammy που κέρδισε για την καλύτερη ερμηνεία ποπ για ντουέτο.

«Είναι μεγάλη τιμή να τραγουδάω για όλους σας. Θέλω απλώς να πω απόψε ότι οι τρανς άνθρωποι δεν είναι αόρατοι», είπε η Lady Gaga, αποσπώντας χειροκροτήματα. «Οι τρανς άνθρωποι αξίζουν αγάπη. Η queer κοινότητα αξίζει να ανυψωθεί. Η μουσική είναι αγάπη. Σας ευχαριστώ."

Η Lady Gaga μόλις είχε κερδίσει το Grammy με τον Bruno Mars για την καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτο/ομάδα για το τραγούδι τους "Die With a Smile".

Lady Gaga: "Trans people are not invisible. Trans people deserve love, the queer community deserves to be lifted up. Music is love. Thank you." #GRAMMYs pic.twitter.com/aoAOZ1njAl