Κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα; - Η απάντηση του Γιώργου Μπαμπινιώτη

Η Παγκόσμια Ημέρα ελληνικής γλώσσας καθιερώθηκε από την UNESCO και ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, απάντησε σε καίρια ερωτήματα, όπως το εάν κινδυνεύει να χαθεί.

Ο καθηγητής Γλωσσολογίας μίλησε για την ελληνική γλώσσα στην ΕΡΤ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «όσο έχουμε εγρήγορση και ευαισθησία για τη γλώσσα μας, που είναι κεφάλαιο του Ελληνισμού, η ελληνική γλώσσα θα αναπτύσσεται και θα καλλιεργείται».

Όπως υπογράμμισε, «εάν κάτι ξεχωρίζει την ελληνική γλώσσα, είναι η συνέχεια που έχει επί σαράντα αιώνες», ενώ στη συνέχεια, ο κ. Μπαμπινιώτης ανέφερε, ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο μοναδικό διεθνώς, καθώς «η ελληνική είναι ζωντανή και ομιλείται αδιάλειπτα εδώ και τέσσερις χιλιετίες, κάτι που δεν συμβαίνει με καμία άλλη γλώσσα».

«Το ελληνικό αλφάβητο αποτέλεσε τη βάση ανάπτυξης του δυτικού πολιτισμού»

Με αναφορές στη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής, ο κ. Μπαμπινιώτης σχολίασε, πως «το να είναι η ελληνική η έβδομη γλώσσα παγκοσμίως που γιορτάζεται διεθνώς είναι ένα επίτευγμα επιστημονικό, εθνικό και διπλωματικό που αξίζει να το εξάρουμε και να το γιορτάσουμε εντός και εκτός Ελλάδος».

Όσο για τη συμβολή της ελληνικής στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού, ο καθηγητής είπε, πως «ο ελληνικός πολιτισμός είναι πολιτισμός του γραπτού λόγου» και πως «η μεγάλη κατάκτηση είναι το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο ο Γαλιλαίος χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου».

«Χάρη στην επινόησή του κατέστη δυνατό να αποτυπωθούν, να διατηρηθούν και να διαδοθούν τα ελληνικά κείμενα, δηλαδή η σκέψη, ο πολιτισμός, η φιλοσοφία, το θέατρο και η επιστήμη. Το ελληνικό αλφάβητο αποτέλεσε τη βάση ανάπτυξης του δυτικού πολιτισμού, καθώς πάνω του στηρίχθηκαν το λατινικό, το σλαβικό και το γερμανικό αλφάβητο», συνέχισε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης.

Κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα;

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο καθηγητής απάντησε στην ανησυχία που κατά καιρούς έχει διατυπωθεί, για τον αφανισμό της ελληνικής γλώσσας, ξεκινώντας από το φαινόμενο της χρήσης ξένων λέξεων, που όπως εξήγησε «οι ξένες λέξεις έρχονται και θα έρχονται. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα μέτρο».

«Δεν κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα», ξεκαθάρισε, «έχει μια δύναμη στην παραγωγή, στη σύνθεση, στην κλίση, στο λεξιλόγιο και σε όλο τον πλούτο που απέκτησε στη διαδρομή της».

Ωστόσο, αναφέρθηκε στην προτίμηση ελληνικών όρων στα μέσα ενημέρωσης, την οποία κρίνει αναγκαία: «Ας χρησιμοποιούμε και τίτλους εκπομπών ελληνικούς αντί για ξένους», είπε.

«Χιλιάδες ξένες λέξεις είναι ελληνογενείς»

Χιλιάδες λέξεις διεθνώς έχουν ελληνική ρίζα, υπενθύμισε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, λέγοντας: «Από την αλλεργία και το θερμόμετρο μέχρι τον συμβολαιογράφο πρόκειται για λέξεις που έχουν πλαστεί από ξένους, αλλά βασίζονται στα ελληνικά».

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις ξένες λέξεις», πρόσθεσε, «παρά μόνο την ανάγκη ενός μέτρου στην αποδοχή τους», είπε τέλος.