«Η ζωή στο διάστημα»: Μια μεγάλη διεθνής έκθεση για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 14 Ιανουαρίου 2024, το Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή θα υποδεχθεί τη μεγαλύτερη έκθεση που αφορά το διάστημα.

Η έκθεση «Life in space» («Η ζωή στο διάστημα»), έχει ταξιδέψει στα μυστικά του διαστήματος περισσότερους από 3.000.000 θεατές και φέρει την υπογραφή του Giorgio Hereleb σε συνεργασία με τη NASA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, το The U.S. Space & Rocket Center και το Space Camp του και τον Ιταλικό Διαστημικό Οργανισμό.

Η έκθεση Life in space προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη συναρπαστική ιστορία της κατάκτησης του διαστήματος από τον άνθρωπο, καθώς και όλη την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό. Απίστευτες κατασκευές, ιστορικά αντικείμενα-εκθέματα και μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας θα μαγέψουν μικρούς και μεγάλους και θα δημιουργήσουν μια αξέχαστη εμπειρία ταξιδιού στο διάστημα.

Περισσότερα από 50 μοναδικά εκθέματα θα ταξιδέψουν το κοινό στην ιστορία των διαστημικών πτήσεων.

Περισσότερα από 50 μοναδικά εκθέματα θα ταξιδέψουν το κοινό στην ιστορία των διαστημικών πτήσεων. Πρωτότυπα αντικείμενα, αναμνηστικά από τις διάφορες αποστολές και πιστά αντίγραφα σκαφών οδηγούν στα μονοπάτια που ακολούθησαν οι επιστήμονες και οι αστροναύτες, στην πορεία τους προς την επιτυχία. Αυτά περιλαμβάνουν διαστημικούς σταθμούς, μοντέλα πυραύλων και δορυφόρων, διαστημικές στολές, βράχο από τη σελήνη και μια παρουσίαση του έργου του Αμερικανού γερμανικής καταγωγής μηχανικού Wernher Von Braun, που θεωρείται πρωτοπόρος της πυραυλικής και διαστημικής τεχνολογίας.

Μέρος της έκθεσης είναι και το Space Camp, όπου οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν τις ίδιες αισθήσεις που ζουν οι αστροναύτες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους, όπως την απουσία βαρύτητας, την απώλεια του «χωρικού» προσανατολισμού ή να εμπλακούν σε προσγείωση με το διαστημικό λεωφορείο κατά την επιστροφή από μια αποστολή. Επιπλέον, μια νέα ISS VR Platform, φέρνει τους επισκέπτες μέσα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, επιτρέποντας τους να ζήσουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση εντός της έκθεσης.

Ανάμεσα στα βασικά εκθέματα συμπεριλαμβάνονται μια ασφαλής και ακριβής προσσελήνωση με την τεχνολογία της NASA, Safe and Precise Landing – Integrated Capabilities Evolution (SPLICE), διαστημικά οχήματα (Apollo Capsule, Saturn V, Lunar Rover, Vostok 1, SLS R) σε κλίμακα 1:20, διαστημικές στολές, δορυφόροι (Sputnik, Explorer, TGO, ROSETTA και Philae), πιλοτήριο διαστημικού λεωφορείου, μια Ρεπλίκα Columbus Node - Κλίμακα 1:1.

Η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη συναρπαστική ιστορία της κατάκτησης του διαστήματος από τον άνθρωπο, καθώς και όλη την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό.

Άποψη της έκθεσης.

Στα 1.500 τ.μ. της έκθεσης θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Γιατί είναι σημαντική η διαστημική έρευνα; Πώς έχει κατασκευαστεί ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός; Πώς είναι η ζωή των αστροναυτών στο διάστημα; Πώς είναι σχεδιασμένη η τουαλέτα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού; Πώς κοιμούνται οι αστροναύτες στο διάστημα;

Το κοινό θα επισκεφτεί τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας (VR), θα περπατήσει μέσα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και θα ακούσει τις συνομιλίες των αστροναυτών. Οι διοργανωτές υπόσχονται μια ουσιαστική, αλησμόνητη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους θεατές, εκπαιδευτική και πολύ διασκεδαστική.

Άποψη της έκθεσης.

Άποψη της έκθεσης.

Μέρος της έκθεσης είναι και το Space Camp, όπου οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν τις ίδιες αισθήσεις που ζουν οι αστροναύτες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους, όπως την απουσία βαρύτητας και την απώλεια του «χωρικού» προσανατολισμού.

«Life in space»

Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή

Διάρκεια: 19 Οκτωβρίου 2023 έως 14 Ιανουαρίου 2024

Καθημερινά από 13.00 έως 21.00.

Εισιτήρια από 12 ευρώ

Προσομοιωτές: Ανάλογα με τον προσομοιωτή από 2 έως 5 ευρώ