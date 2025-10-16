Η συνάντηση Φρόϊντ - Κ. Σ. Λιούις σε ένα ιδανικό αθηναϊκό σκηνικό

Στο εμβληματικό Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού, στην καρδιά της Αθήνας, ζωντανεύει το πνευματικό σύμπαν δύο σπουδαίων προσωπικοτήτων του 20ού αιώνα μέσα από την παράσταση «Η Τελευταία Συνεδρία του Φρόιντ». Το έργο του Mark St. Germain, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και ιστορική μυθοπλασία, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία των Βαρνάβα Κυριαζή και Ανδρέα Αραούζου.

Η δράση τοποθετείται στο Λονδίνο, το 1939, δύο ημέρες μετά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο γραφείο του Σίγκμουντ Φρόιντ στο Χάμπστεντ, ο Αυστριακός θεμελιωτής της ψυχανάλυσης —και δηλωμένος άθεος— συναντά τον Ιρλανδό συγγραφέα Κ. Σ. Λιούις, τον μελλοντικό δημιουργό των Χρονικών της Νάρνια και υπερασπιστή του Χριστιανισμού.

Η συζήτηση των δύο ανδρών εξελίσσεται σε μια φιλοσοφική και υπαρξιακή αντιπαράθεση, όπου συγκρούονται δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες: η ψυχανάλυση και η πίστη, η λογική και η μεταφυσική. Θέματα όπως η ύπαρξη του Θεού, το τραύμα του πολέμου, οι ανθρώπινες σχέσεις και ο θάνατος πλέκονται σε έναν διάλογο γεμάτο ένταση, ευγένεια και βαθιά συγκίνηση. Ο Φρόιντ βρίσκεται στο τέλος της ζωής του —προγραμματίζει την αυτοκτονία του είκοσι ημέρες αργότερα— ενώ ο Λιούις βρίσκεται στην αρχή μιας πνευματικής αναγέννησης.

Η παράσταση παρουσιάζεται σε ένα ιδανικό αθηναϊκό σκηνικό, στο ιστορικό διαμέρισμα του Άγγελου και της Λητώς Κατακουζηνού στη Λεωφόρο Αμαλίας 4, έναν χώρο-μουσείο που φέρει τη σφραγίδα της αθηναϊκής πνευματικής ζωής της δεκαετίας του ’30. Σε αυτό το οικείο περιβάλλον, μπροστά σε περιορισμένο αριθμό θεατών, η θεατρική εμπειρία αποκτά χαρακτήρα σχεδόν βιωματικό, καθώς το κοινό παρακολουθεί τη συνάντηση των δύο διανοητών σε απόσταση αναπνοής. Η μετάφραση του έργου φέρει την υπογραφή του Ανδρέα Αραούζου.