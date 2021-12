Αφιερωμένο στον Ζωρζ Σερά είναι το σημερινό doodle της Google, με αφορμή τη συμπλήρωση 162 ετών από τη γέννηση του Γάλλου ζωγράφου.

Ο Σερά, σημειώνει η Google, αιχμαλώτισε τις φυσικές ιδιότητες του φωτός σε σκηνές της σύγχρονης ζωής του Παρισιού, με τη χαρακτηριστική τεχνική του που έγινε γνωστή ως πουαντιγισμός ή ντιβιζιονισμός.

Οι καινοτόμες μέθοδοι του αποτέλεσμα τον έναυσμα για τη σχολή του νεοϊμπρεσιονισμού, το πρωτοποριακό κίνημα του 19ου αιώνα που άλλαξε για πάντα την πορεία της σύγχρονης τέχνης, επισημαίνει ακόμη η Google στο σύντομο «αφιέρωμα» στον ζωγράφο.

Ο Ζωρζ Σερά γεννήθηκε σαν σήμερα το 1859 στο Παρίσι και ήταν παιδί ευκατάστατης οικογένειας. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική εκπαίδευσή του ως έφηβος και συνέχισε στην υψηλού κύρους σχολή καλών τεχνών École des Beaux-Arts το 1878. Ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για την επιστήμη πίσω από την τέχνη κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αλλά σύντομα απογοητεύτηκε από τους περιορισμούς της ακαδημαϊκής παράδοσης. Εμβάθυνε στην επιστημονική μελέτη της θεωρίας των χρωμάτων και της οπτικής για να αναπτύξει ένα πρωτότυπο στιλ που αργότερα έγινε γνωστό ως πουαντιγισμός ή ντιβιζιονισμός.

Έπειτα από πολλά προσχέδια σε μικρούς πίνακες, μια συνάντηση με έναν χημικό 100 ετών και χρόνια πειραματισμών, ο Σερά ολοκλήρωσε τον πίνακα που θεωρείται το αριστούργημά του σε ηλικία μόλις 26 ετών. Πρόκειται για το έργο «Ένα κυριακάτικο απόγευμα στο νησί της Γκραντ Ζατ», που τώρα βρίσκεται στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγου.

Ο Σερά πέθανε σε ηλικία 31 ετών στο Παρίσι, στις 29 Μαρτίου 1891, από ασθένεια, ενώ το έργο του ενέπνευσε αμέτρητους καλλιτέχνες.

By applying thousands of tiny spots of pure color, French painter Georges Seurat fathered a new style of painting: pointillism 🇫🇷 🎨



Here's to a visionary who connected the dots to give the world a new perspective 🖼️#GoogleDoodle → https://t.co/OFywdQGQjp pic.twitter.com/VgvvSaQ5Zc