Η γιορτή Βιβλίου επιστρέφει στο Μουσείο Μπενάκη

Από την Παρασκευή 26 Απριλίου μέχρι και την Κυριακή 28 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η Γιορτή Βιβλίου 2024, στο κτίριο Πειραιώς 138 του Μουσείου Μπενάκη.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

Bazaar βιβλίου στο ισόγειο του κτιρίου

Στο φετινό BAZAAR θα διατεθούν 220 τίτλοι, που έχουν εκδοθεί από το Μουσείο Μπενάκη, με έκπτωση 50% και 70% επί της λιανικής τιμής πωλήσεώς τους. Ο εκδόσεις των ετών 2022-2023 θα διατίθενται με έκπτωση από 10%-20%. Οι θεματικές κατηγορίες των εκδόσεων καθρεφτίζουν τη φυσιογνωμία, τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες του Μουσείου Μπενάκη και εκτείνονται από την Κλασική Ελλάδα, τον Βυζαντινό πολιτισμό, τη Λαογραφία, τη Νεοελληνική Ζωγραφική, τη Γλυπτική και την Ευρωπαϊκή Τέχνη, μέχρι τη Φωτογραφία, την Αρχιτεκτονική, τη Νεοελληνική ιστορία και τη Φιλολογία.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, θα υπάρχει μεγάλο τμήμα με SECOND HAND βιβλία αντίστοιχων θεματικών, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Για όσους αδυνατούν να επισκεφτούν ο κτίριο της Πειραιώς 138, το bazaar θα πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά στη διεύθυνση bazaar.benaki.org, από τη Δευτέρα 22 μέχρι και την Κυριακή 28 Απριλίου 2024. Κατά τις μέρες αυτές οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αγοράζουν online όλες τις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη (όχι όμως και τα second hand βιβλία) που θα διατίθενται και στο bazaar με τις ίδιες εκπτωτικές τιμές (50% και 70%). Η αποστολή των βιβλίων που θα αγοραστούν κατόπιν παραγγελίας στο site του Μουσείου θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαΐου.

Για όσους αδυνατούν να επισκεφτούν ο κτίριο της Πειραιώς 138, το bazaar θα πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά στη διεύθυνση bazaar.benaki.org, από τη Δευτέρα 22 μέχρι και την Κυριακή 28 Απριλίου 2024.

Παρουσιάσεις βιβλίων

Παρασκευή 26 Απριλίου, 18:00-20:30: Παρουσίαση-συζήτηση για τρεις πρόσφατες εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη που σχετίζονται με την Ισλαμική Συλλογή:

John Carswell – Mina Moraitou – Melanie Gibson, Iznik Ceramics at the Benaki Museum, Gingko – Benaki Museum, Λονδίνο 2023

Anna Ballian, “Bacini” or immured plates in Greek Churches. Iznik, Italian and local ceramics

(16th – 17th century), Benaki Museum, Αθήνα 2023

Deborah Freeman Fahid, Το σκάκι στον Ισλαμικό κόσμο. Η Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2023 / Chess from the Islamic World. The Benaki Museum Collection, Benaki Museum, Αθήνα 2023.

Ομιλητές:

Deborah Freeman Fahid, Ιστορικός τέχνης

Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη

Ροζάννα Μπαλλιάν, Ιστορικός τέχνης

Μίνα Μωραΐτου, Επιμελήτρια του Μουσείου Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης

Πλάτων Πετρίδης, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

Σάββατο 27 Απριλίου, 19:00-20:30: Παρουσίαση του βιβλίου: Ευγένιος Ματθιόπουλος, «Πέρα απ’ την εγκράτεια και την απόλαυση: ο έρως που δημιουργεί τον κόσμο». Δύο μελέτες για τον Γιάννη Τσαρούχη, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2023.

Ομιλητές:

Δημήτρης Αρβανιτάκης, Ιστορικός, Υπεύθυνος Τμήματος Εκδόσεων “Τάσσος και Angele Νομικού” Μουσείου Μπενάκη

Ευγένιος Ματθιόπουλος, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στο εφετινό BAZAAR θα διατεθούν 220 τίτλοι, που έχουν εκδοθεί από το Μουσείο Μπενάκη.

Δωρεάν ξεναγήσεις στις εκθέσεις

Παρασκευή 26 Απριλίου, ώρα: 18:30

Ξενάγηση στην έκθεση «Νίκος Αλεξίου. Η Συλλογή»

Από τους επιμελητές Γιώργο Τζιρτζιλάκη και Πολύνα Κοσμαδάκη. Στο πλαίσιο της ξενάγησης θα προβληθεί, στον χώρο της έκθεσης, απόσπασμα από παλαιότερη εκπομπή του «ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΤ Α.Ε.» στην οποία παρουσιάζεται ο καλλιτέχνης και η Συλλογή του.

Σάββατο 27 Απριλίου, ώρα: 18:00

Ξενάγηση στην έκθεση «Renée Revah ‒ TEHOM» και συζήτηση μεταξύ της καλλιτέχνιδας Renée Revah και του επιμελητή της έκθεσης Κωστή Αντωνιάδη.

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας των εκθεσιακών χώρων, κατά τις ξεναγήσεις θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν έγκαιρα, την ημέρα της ξενάγησης, τα στοιχεία τους στη Γραμματεία του bazaar (κ. Δημήτρης Αρβανιτάκης).

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Κυριακή 28 Απριλίου 2024, ώρα: 11:00-15:00

ΤΙΤΛΟΣ: «Στάσου να παίξουμε!»

Εκπαιδευτική παρουσίαση για μικρά και μεγάλα παιδιά: μια παιχνιδιάρικη στάση στη βόλτα σας στη Γιορτή Βιβλίου του Μουσείου Μπενάκη.

Στο πλαίσιο της Γιορτής Βιβλίου 2024 το Τμήμα Εκπαίδευσης του Μουσείου προσκαλεί τα παιδιά κάθε ηλικίας να εξερευνήσουν την ανανεωμένη και εμπλουτισμένη μουσειοσκευή «Τα Ελληνικά Λαϊκά Παιχνίδια».

Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά αυθεντικά λαϊκά παιχνίδια και να ακούσουν την ιστορία κάποιων από αυτά, να παρατηρήσουν φωτογραφίες μιας άλλης εποχής, αλλά και να «στήσουν» τον πάγκο του πανηγυρά με παιχνίδια που γίνονταν ανάρπαστα στα πανηγύρια. Οι μεγάλοι, πάλι, θα έχουν την ευκαιρία να ανασύρουν αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια.

Ελεύθερη συμμετοχή.

Στο πλαίσιο της Γιορτής Βιβλίου 2024 το Τμήμα Εκπαίδευσης του Μουσείου προσκαλεί τα παιδιά κάθε ηλικίας να εξερευνήσουν την ανανεωμένη και εμπλουτισμένη μουσειοσκευή «Τα Ελληνικά Λαϊκά Παιχνίδια».

Συγκέντρωση βιβλίων για την ενίσχυση των βιβλιοθηκών

(α) του Κέντρου Ημέρας Εφήβων «Πλόες» ‒ Μονάδα Ψυχικής Υγείας και

(β) της Παιδικής Βιβλιοθήκης «Μυρσίνη Ζορμπά» / Δίκτυο για τα Δικαιώματα του παιδιού

Στόχος μας είναι η συγκέντρωση ενός ικανού αριθμού βιβλίων (από τις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη και από τα second hand βιβλία), τα οποία θα διατεθούν προς τον σκοπό αυτόν. Όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν τη δράση αυτή, έχουν τη δυνατότητα κατά τις ημέρες της ΓΙΟΡΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ να προσφέρουν βιβλία για παιδιά και εφήβους (λογοτεχνικά, επιστημονικά, δοκίμια, τέχνης, κόμικς, κ.λπ.). Ως αντίδωρο, το Μουσείο Μπενάκη θα τους προσφέρει μια έκδοσή του από έναν επιλεγμένο κατάλογο βιβλίων.

Η Γιορτή Βιβλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 26 Απριλίου μέχρι και την Κυριακή 28 Απριλίου 2024 στο κτίριο Πειραιώς 138 του Μουσείου Μπενάκη.