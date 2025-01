Το Χόλιγουντ αποτίει φόρο τιμής στον Ντέιβιντ Λιντς: «Ένας μοναδικός οραματιστής και ονειροπόλος»

Ηθοποιοί και σκηνοθέτες αποτίουν φόρο τιμής στον εμβληματικό και βραβευμένο σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Ο θάνατος του Λιντς, στα έργα του οποίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα Twin Peaks και Mulholland Drive, ανακοινώθηκε από την οικογένειά του στο Facebook την Πέμπτη. «Υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον κόσμο τώρα που δεν είναι πια μαζί μας», έγραψαν. «Αλλά, όπως θα έλεγε και ο ίδιος: «Να κοιτάς το ντόνατ και όχι την τρύπα»».

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος σκηνοθέτησε τον Λιντς ως Τζον Φορντ στο ημι-αυτοβιογραφικό δράμα του «The Fabelmans», τον εξήρε σε δήλωσή του ως «έναν μοναδικό, οραματιστή ονειροπόλο που σκηνοθετούσε ταινίες που έμοιαζαν χειροποίητες». «Ο κόσμος θα χάσει μια τόσο πρωτότυπη και μοναδική φωνή», έγραψε. «Οι ταινίες του έχουν ήδη αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και πάντα θα αντέχουν».

Steven Spielberg Honors David Lynch as Hollywood Mourns a Film Icon: 'The World Is Going to Miss Such an Original and Unique Voice' https://t.co/jOocL0NdXo — Variety (@Variety) January 16, 2025

Ο Νίκολας Κέιτζ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην ταινία Wild at Heart του Λιντς, δήλωσε στο Deadline ότι ήταν «ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες αυτής ή οποιασδήποτε άλλης εποχής. Ήταν γενναίος, λαμπρός και αδέσποτος με αίσθηση του χιούμορ. Ποτέ δεν πέρασα πιο καλά σε κινηματογραφικό πλατό από ό,τι όταν δούλευα με τον Ντέιβιντ Λιντς. Θα είναι πάντα ατόφιο χρυσάφι».

Ο Κάιλ ΜακΛάχλαν, ο οποίος πρωταγωνίστησε στα Blue Velvet, Dune και Twin Peaks, έγραψε στο Instagram ότι οφείλει «ολόκληρη την καριέρα μου, και τη ζωή μου πραγματικά, στο όραμά του». Και πρόσθεσε: «Ενώ ο κόσμος έχασε έναν αξιόλογο καλλιτέχνη, εγώ έχασα έναν αγαπημένο φίλο που φαντάστηκε ένα μέλλον για μένα και μου επέτρεψε να ταξιδέψω σε κόσμους που δεν θα μπορούσα ποτέ να συλλάβω μόνος μου».

Η Ναόμι Γουοτς, η οποία πρωταγωνίστησε στο Mulholland Drive και στο reboot του Twin Peaks, έγραψε για την επίδρασή του στην καριέρα της. «Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Ο φίλος μου ο Ντέιβ. Ο κόσμος δεν θα είναι ο ίδιος χωρίς αυτόν. Η δημιουργική του καθοδήγηση ήταν πραγματικά ισχυρή. Με έβαλε στο χάρτη», έγραψε, προσθέτοντας: «Δεν ήταν μόνο η τέχνη του που με επηρέασε - η σοφία, το χιούμορ και η αγάπη του μου έδωσαν μια ιδιαίτερη αίσθηση πίστης στον εαυτό μου, στην οποία δεν είχα πρόσβαση ποτέ πριν».

Naomi Watts shares a heartfelt tribute to David Lynch:



“My heart is broken. My Buddy Dave... The world will not be the same without him. His creative mentorship was truly powerful. He put me on the map. The world l’d been trying to break into for ten plus years, flunking… pic.twitter.com/wsxThRCL7l — Film Updates (@FilmUpdates) January 16, 2025

Η πρωταγωνίστρια του Twin Peaks Λάρα Φλιν Μπόιλ μοιράστηκε αυτή τη δήλωση με το Deadline: «Πάει ο αληθινός Willy Wonka της κινηματογραφικής παραγωγής. Νιώθω σαν να πήρα το χρυσό εισιτήριο που μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω μαζί του. Θα μας λείψει πολύ».

Η Λάουρα Χάρινγκ, η οποία πρωταγωνίστησε στο Mulholland Drive, απέτισε επίσης φόρο τιμής στο Instagram. «Όλοι οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι που σε συνάντησαν, θα θρηνήσουν τον θάνατό σου, αλλά ξέρω ότι δημιουργείς ταινίες, γράφεις, ζωγραφίζεις και διαλογίζεσαι από ψηλά», έγραψε.

Ο κινηματογραφιστής Ρον Χάουαρντ χαρακτήρισε τον Λιντς «έναν ευγενικό άνθρωπο και ατρόμητο καλλιτέχνη που ακολούθησε την καρδιά & την ψυχή του και απέδειξε ότι ο ριζοσπαστικός πειραματισμός μπορεί να δώσει αξέχαστο κινηματογράφο».

Ο σκηνοθέτης Τζον Κάρπεντερ θυμήθηκε ότι έγινε φίλος με τον Λιντς «όταν ήμασταν και οι δύο στη Universal πριν από χρόνια. Ήταν ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος, οπαδός της αλυσίδας εστιατορίων Bob's Big Boy. Το ίδιο κι εγώ. Θα μου λείψει».

Ο σκηνοθέτης Έντγκαρ Ράιτ έγραψε ότι ο Λιντς ήταν «ένας σκηνοθέτης με μοναδικό όραμα, που καθοριζόταν από το μαγικό του στυλ και τις συναρπαστικές ασάφειες. Ο Ντέιβιντ μπορεί να έφυγε, αλλά το έργο του θα είναι αιώνιο».

Ο σκηνοθέτης του Guardians of the Galaxy, Τζέιμς Γκαν, έγραψε ότι «ενέπνευσε τόσους πολλούς από εμάς», ενώ ο Harmony Korine δήλωσε στο Indiewire ότι ήταν «ένα ταλέντο που υπάρχει μόνο μία φορά στη γενιά και απορρόφησε τα κάρβουνα της αμερικανικής αγριότητας».

RIP David Lynch. You inspired so many of us. ❤️ pic.twitter.com/KkZ1WgmzyV — James Gunn (@JamesGunn) January 16, 2025

Η σκηνοθέτης Τζέιν Σόενμπρουν, της οποίας οι ταινίες I Saw the TV Glow και We're All Going to the World's Fair έχουν συγκριθεί με αυτές του Lynch, έγραψε: «Ήταν ο πρώτος που μου έδειξε έναν άλλο κόσμο, έναν όμορφο κόσμο αγάπης και κινδύνου που αισθανόμουν αλλά δεν είχα δει ποτέ έξω από τον ύπνο».

Και η μουσικός Chrystabell, με την οποία ο Lynch έκανε πέρυσι ένα άλμπουμ, έγραψε στους θαυμαστές της: «Συμμετέχω μαζί σας στα βάθη αυτής της θλίψης, με αγάπη και με σεβασμό και γιορτή για κάποιον που είναι μοναδικός και αναντικατάστατος».

