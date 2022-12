Gary Vikan: Είναι μια ανοησία ότι δήθεν θα αδειάσει το Βρετανικό Μουσείο αν επιστραφούν τα Ελγίνεια

Η Βρετανική Επιτροπή για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρθηκε σε πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times και στις δηλώσεις του Gary Vikan, πρώην διευθυντή του Μουσείου της Βαλτιμόρης.

«Αν κάποιος μου πει ότι στέλνοντας τα "Ελγίνεια Μάρμαρα" πίσω στην Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο το Βρετανικό Μουσείο θα αδειάσει, είναι ανοησίες», σχολίασε ο Gary Vikan, διευθυντής του Walters Art Museum στη Βαλτιμόρη από το 1994 έως το 2013.

Πριν βρεθεί στη Βαλτιμόρη, ο Vikan ήταν ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών του Χάρβαρντ στο Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον. Είναι απόφοιτος του Harvard Program for Art Museum Directors και του National Arts Strategies Chief Executive Program.

Ο Vikan αρχικά σημειώνει: «Όταν πρωτομπήκα στον κόσμο των επιμελητών, ήταν σαν την Άγρια Δύση. Οι επιμελητές και οι διευθυντές μουσείων ήθελαν να αποκτήσουν σημαντικά έργα. Ήθελαν να είναι εκείνοι που θα έπαιρναν εκείνη την εικόνα, εκείνο το γλυπτό κλπ».

Σύμφωνα με τον ίδιο οι εκάστοτε χώρες μπορούν-και το κάνουν- να εγείρουν απαιτήσεις για αρχαιότητες, για τις οποίες κατέστη παράνομη η εξαγωγή του χωρίς επίσημη άδεια όταν ήταν πια αργά. «Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει έναν τέτοιο νόμο από το 1909» αναφέρει.

Ο Vikan, πρώην διευθυντής μουσείου, δήλωσε ότι, ενώ υποστηρίζει πλήρως τις kamp;aniewεπαναπατρισμού, το κόστος για τα μουσεία δεν είναι μόνο η απώλεια αντικειμένων που βρίσκονται ήδη σε μια συλλογή. Δεδομένων των περιορισμένων προϋπολογισμών τους για αγορές, τα αμερικανικά μουσεία βασίζονταν σε δωρεές αρχαιοτήτων και τώρα οι δωρητές που δεν έχουν τα απαιτούμενα έγγραφα μπορεί να είναι απρόθυμοι να κάνουν δωρεές και τα μουσεία είναι απρόθυμα να τις δεχτούν.

Δεν ανησυχεί όμως ότι τα μεγάλα μουσεία, τα οποία συνήθως εκθέτουν μόνο ένα κλάσμα των αποθεμάτων τους, θα πληγούν σημαντικά από τις πιο ισχυρές προσπάθειες επαναπατρισμού.

«Αν κάποιος μου πει ότι στέλνοντας τα Ελγίνεια μάρμαρα πίσω στην Ελλάδα, ότι κατά κάποιο τρόπο το Βρετανικό Μουσείο θα αδειάσει, είναι ανοησίες», κατέληξε

Today's @nytimes picks up the Return of the Parthenon Marbles with a quote from Gary Vikan (ex-Walters Art Museum, Baltimore)@GaryVikanAuthor:

"If anyone tells me that sending the 'Elgin Marbles' back to Greece, that somehow the British Museum will be empty, it's nonsense". pic.twitter.com/PRHgy0FXca