To γαλλικό ιστιοφόρο Belem πλέει προς την Ελλάδα για να παραλάβει την Ολυμπιακή Φλόγα

Το τρικάταρτο γαλλικό ιστιοφόρο Belem έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι του με κατεύθυνση την Ελλάδα, προκειμένου να παραλάβει την Ολυμπιακή Φλόγα, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Μαζί με 16 ναυτικούς και σχεδόν 100 επιβάτες, το ιστιοφόρο πλέει προς τον Πειραιά, από όπου και θα παραλάβει στις 26 Απριλίου την Ολυμπιακή Φλόγα και θα την μεταφέρει στην Μασσαλία στις 8 Μαΐου. Αυτή μάλιστα, είναι και η πρώτη φορά που η Ολυμπιακή Φλόγα θα μεταφερθεί με ιστιοφόρο, σύμφωνα με την Κριστέλ ντε Λαροζ ,διευθύντρια του Ιδρύματος που διαχειρίζεται το Belem.

Σε συνέντευξή της στην γαλλική εφημερίδα Ouest-France υπό τον τίτλο «Είναι η πρώτη φορά που η Ολυμπιακή Φλόγα θα μεταφερθεί με ιστιοφόρο», ανέφερε παράλληλα πως στο πλοίο θα βρίσκονται επίσης τρεις φύλακες της φλόγας αλλά και 16 νέοι ηλικίας 17 έως 25 ετών, «που δεν είχαν πολύ σχέση με τα θαλάσσια σπορ και την αναψυχή γενικότερα και που δεν είχαν πολλή τύχη στη ζωή τους μέχρι στιγμής».

the Belem leaving for Athens to look for the Olympic flame for the Paris 2024 Olympic Games, it will return on May 8 to Marseille.... Lovely Wednesday all…. pic.twitter.com/g43764vfQe

Το ιστιοφόρο θα σταματήσει στην Όλβια, στη Σαρδηνία, στην Κατάνια στη Σικελία, και στο Κατάκολο στην Ελλάδα, πριν φτάσει στην Ολυμπία και τέλος στην Αθήνα. «Πριν φτάσουν στην ελληνική πρωτεύουσα, οι 100 επιβάτες που θα αποβιβαστούν στην Ολυμπία θα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν την τελετή αφής της φλόγας. Ανυπομονούμε. Η Φλόγα πάντα μεταφερόταν με αεροπλάνο, δεν έφτασε ποτέ με σκάφος, οπότε είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά.

»Πάνω από όλα, η Φλόγα δεν πρέπει να σβήσει. Και μετά κανείς να μην αρρωστήσει, να μην υπάρξει τεχνική βλάβη και οι καιρικές συνθήκες να είναι ευνοϊκές. Εξαρτόμαστε από διάφορους παράγοντες, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Ωστόσο, δεν έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε. Μας περιμένουν στις 8 Μαΐου», κατέληξε.

The #Belem in #sete #france this weekend. Wonderful ship. At the end of April, she will pick up the Olympic flame in #Athens to bring it back to France for #paris2024 #Olympics Games ! pic.twitter.com/juINvQNl1M