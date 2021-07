28 χρόνια μετά τη μοναδική φορά που το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ κατέληξε στα χέρια γυναίκας, της Τζέιν Κάμπιον για τα Μαθήματα Πιάνου, η Ζουλιά Ντικουρνό, που μας συστήθηκε πριν από μια πενταετία με το λιποθυμικά προκλητικό θρίλερ Ωμότητες (Raw), επικρατεί του ανταγωνισμού και των φαβορί Ασγκάρ Φαραντί και Απιτσαπκόνγκ Βερεσεθάκουν, με το Titane κερδίζοντας τον φετινό Χρυσό Φοίνικα.

Με μνήμες από το επίσης πολωτικό στο Φεστιβάλ του 1996 και το Crash του Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ, και ακόμη πιο ακραία γραφή τρόμου και αλληγορίας, το Titane χρίζει τη Γαλλίδα σκηνοθέτιδα βασίλισσα του καλλιτεχνικού gore, και τον Σπάικ Λι, τον (πρώτο μαύρο στα χρονικά) πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, γκαφατζή της διοργάνωσης, αφού κατάφερε και μαρτύρησε το όνομά της, κατά λάθος, στο ξεκίνημα της απονομής, καταστρέφοντας το όποιο σασπένς – «δεν έχω καμία δικαιολογία» απολογήθηκε στη συνέχεια.

Εκτός από το κοινό, που αναμένεται να διχαστεί, αντίστοιχα αμφίβολες διαβουλεύσεις φαίνεται να είχε και η επιτροπή, αφού μοίρασε στα δυο τα σημαντικά έπαθλα. Το Μέγα Βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε στο A Hero του δις οσκαρικού, αλλά και παλιότερου νικητή Φοίνικα, Ιρανού Φαραντί, ο οποίος επανέρχεται δριμύτερος μετά από το χλιαρότατο Το Ξέρουν Όλοι, και το Compartment No 6, τη δεύτερη ταινία του Φινλανδού Γιούχο Κουοσμάνεν, μετά το επίσης βραβευμένο ντεμπούτο του με την Πιο Ευτυχισμένη Μέρα στη Ζωή του Όλι Μάκι.

Παρομοίως, το (σκέτο) Βραβείο της Επιτροπής «έσπασε» ανάμεσα στο Memoria του Βερεσεθάκουν και το Ahed’s Knee του Ναβάντ Λαπίντ.

Η μουσική Annette του Λεός Καράξ αλλά και των Sparks, φιλμ πρεμιέρας του Φεστιβάλ, κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας και το Drive my Car του Ριγιουσούκε Χαναγκούτσι, αυτό του καλύτερου Σεναρίου.

Η Ρενάτε Ρέινσβε επιλέχθηκε ως καλύτερη ηθοποιός του 74ου Φεστιβάλ Καννών για το The Worst Person in the World του Γιοακίμ Τρίερ, ενώ ο Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς ψηφίστηκε από την επιτροπή για την ερμηνεία του στο Nitram του Τζάστιν Κερζέλ.

Titane - trailer