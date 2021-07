Αυλαία για το Φεστιβάλ των Καννών: Στη ταινία «Titane» ο Χρυσός Φοίνικας - Νικητές, παρασκήνια και η γκάφα του Σπάικ Λι

Μετά από 12 ημέρες μεγάλου σινεμά, λάμψης και... εμβολιασμένων σταρ, το 74ο Φεστιβάλ των Καννών έριξε αυλαία το βράδυ του Σαββάτου.



Ο Σπάικ Λι, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος του φεστιβάλ, ο Σπάικ Λι -και πρωταγωνιστής στη φετινή αφίσα του κινηματογραφικού θεσμού- με μια γυναικοκρατούμενη κριτική επιτροπή απένειμε τα βραβεία, μετά από ένα χρόνο απουσίας των βραβείων λόγω πανδημίας κορωνοϊού.



Σε μια ιστορική νίκη η Γαλλίδα σκηνοθέτις Ζουλιά Ντιουκουρνό κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία της Titane.



Πρόκειται για τη δεύτερη γυναίκα σκηνοθέτη που κατακτά το κορυφαίο - μετά την Νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον που έγινε η πρώτη γυναίκα κάτοχος Χρυσού Φοίνικα το 1993 με το «The Piano».

Η 37χρονη Ντικουρνό, με δάκρυα στα μάτια, ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή «που ζήτησε περισσότερη ποικιλομορφία στις εμπειρίες μας στον κινηματογράφο και στη ζωή μας».

Julia Ducournau au bord des larmes lors de son discours tant l'émotion est forte. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller voir cette Palme d'Or au cinéma 💫 #Cannes2021 pic.twitter.com/is2JF6Q7oY

Ωστόσο, ο Σπάικ Λι υπέπεσε σε γκάφα ολκής, καθώς άθελά του βιάστηκε να ανακοινώσει τη νικήτρια του φετινού φεστιβάλ. Κληθείς γαλλιστί από την παρουσιάστρια να αποκαλύψει το «πρώτο βραβείο» (που ήταν εκείνο του καλύτερου ηθοποιού), μπερδεύτηκε, νομίζοντας πως εννοούσε τον Χρυσό Φοίνικα, αποκαλύπτοντας τον μεγάλο νικητή της βραδιάς που θα έπρεπε να γνωστοποιηθεί στο τέλος της τελετής. Η αποκάλυψή του προκάλεσε τον πανικό της παρουσιάστριας Ματί Ντιόπ που προσπαθούσε να σταματήσει τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής και το γέλιο του κοινού. Ο ίδιος ο Σπάικ Λι δεν μπορούσε να κρύψει την αμηχανία του, κρατώντας με τα χέρια το κεφάλι του.

On a frôlé la catastrophe et une annonce un peu prématurée de la Palme d'or 😱 #Cannes2021 pic.twitter.com/8uBfYl2orI

«Δεν έχω δικαιολογία» τόνιζε αργότερα στους δημοσιογράφους ο Λι. «Τα θαλάσσωσα. Είμαι μεγάλος φαν των σπορ. Ήμουν σαν τον τύπο που χάνει στο τέλος του αγώνα την τελευταία μπαλιά», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαι πολύ συγκινημένος, ευχαριστώ, να πάρει!» ήταν τα πρώτα λόγια του Αμερικανού ηθοποιού, Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς που τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην δραματική ταινία θρίλερ «Nitram», όπου υποδύεται έναν νέο άνδρα που πρόκειται να διαπράξει μια από τις χειρότερες δολοφονίες στην ιστορία της Αυστραλίας.

Caleb LANDRY JONES, Best actor in NITRAM by Justin KURZEL

—

Caleb LANDRY JONES, Prix d’interprétation masculine dans NITRAM de Justin KURZEL

— #Cannes2021 #Awards pic.twitter.com/8iorQaTXpp