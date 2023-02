Φεστιβάλ Καννών: Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ο Σουηδός σκηνοθέτης Ρούμπεν Όστλουντ

Ο Σουηδός σκηνοθέτης Ρούμπεν Όστλουντ, δύο φορές βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα, είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για το διαγωνιστικό τμήμα των ταινιών μεγάλου μήκους στο 76ο Φεστιβάλ των Καννών.

Το Φεστιβάλ των Καννών θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 27 Μαΐου.

Ο 48χρονος σκηνοθέτης Ρούμπεν Όστλουντ κέρδισε πέρυσι τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία του «Τρίγωνο της Θλίψης» με πρωταγωνιστή τον Γούντι Χάρελσον.

Η ταινία του είχε κάνει παγκόσμια πρώτη προβολή τον Σεπτέμβριο σε ένα μαγευτικό σκηνικό δίπλα στο κύμα στην παραλία Χιλιαδού της Εύβοιας, όπου είχαν γίνει και τα γυρίσματα της ταινίας.

Η ταινία του έχει αποσπάσει τρεις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ του επόμενου μήνα: για καλύτερη ταινία, καλύτερο σκηνοθέτη και καλύτερο πρωτότυπο σενάριο.

Ο Ρούμπεν Όστλουντ είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα και το 2017 για την ταινία «The Square» με την υπόθεση να εκτυλίσσεται στην Σουηδία και πρωταγωνιστές τους Ελίζαμπεθ Μος και Ντόμινικ Γουέστ.

Σε ανακοίνωσή του ο Όστλουντ είπε ότι είναι «πολύ χαρούμενος, υπερήφανος και γεμάτος ταπεινοφροσύνη που τον εμπιστεύτηκε η διοργάνωση και του έκανε αυτή την τιμή» ακριβώς 50 χρόνια μετά τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν στον ίδιο τον ρόλο.

Είναι η τρίτη φορά που κάποιος που έχει αναδειχθεί δύο φορές νικητής του Χρυσού Φοίνικα ηγείται της κριτικής επιτροπής στις Κάννες, μετά τον Φράνσις Φορντ Κόπολα και τον Εμίρ Κουστουρίτσα.

Είναι δε, η πρώτη φορά που κάποιος αναλαμβάνει τον ρόλο την χρονιά αμέσως μετά τη νίκη του.

🎬 The Swedish director Ruben Östlund, twice winner of the Palme d’or, will preside over the feature film Jury of the 76th edition of the Festival de Cannes from 16 to 27 May!

The Official Selection will be announced mid-April. #Cannes2023

