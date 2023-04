Κάννες 2023: Το επίσημο πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ

Το 76o Φεστιβάλ των Καννών αποκάλυψε τις 19 ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος, που διεκδικούν φέτος τον Χρυσό Φοίνικα.

Μεταξύ αυτών που θα συμμετάσχουν στο 76ο Φεστιβάλ των Κανών με προβολές ταινιών τους είτε στο διαγωνιστικό τμήμα είτε εκτός διαγωνισμού είναι οι Μάρτιν Σκορσέζε, Γουές Άντερσον, Κάθριν Μπρέιλα, Βιμ Βέντερς, Χιροκάζου Κόρε Έντα και Τοντ Χέινς.

Όλοι οι κινηματογραφιστές ωστόσο, είναι παλιοί γνώριμοι στην Κρουαζέτ καθώς ταινίες τους έχουν προβληθεί στο παρελθόν σε Φεστιβάλ των Καννών.

Φέτος το φεστιβάλ των Καννών, μετά από κριτική που έχει δεχθεί για την αποτυχία του να αναδείξει γυναίκες δημιουργούς, αναμένεται να σπάσει ρεκόρ με έξι ταινίες από γυναίκες σκηνοθέτριες, όπως το «La Chimera» της Alice Rohrwacher, το «Club Zero» της Jessica Hausner, το «Last Summer» της Catherine Breillat, το «Anatomie d’une chute» της Justine Trie, το «Banel et Adama» της Ramata-Toulaye Sy και το ντοκιμαντέρ της Kaouther Ben Hania «Olfa's Daughters».

Ιταλικό άρωμα στις φετινές Κάννες

Το Φεστιβάλ των Καννών φέτος θα έχει διάχυτο ιταλικό άρωμα με τις τελευταίες ταινίες των Nanni Moretti ("The Sun of the Future"), Marco Bellocchio ("Rapito") και Alice Rohrwacher, που στο παρελθόν έχει έχει κερδίσει το βραβείο της κριτικής επιτροπής και το βραβείο σεναρίου.

Εκτός του βασικού διαγωνισμού, το Un Certain Regard (Ένα Κάποιο Βλέμμα) των Καννών θα παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα ανερχόμενων σκηνοθετών από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης αντιπροσωπείας ταινιών από την αφρικανική ήπειρο και μια πρώτη ταινία από τη Μογγολία της Zoljargal Purevdash, «If Only I Could Hibernate».

Το Un Certain Regard θα ξεκινήσει με τη γαλλική ταινία «Le Règne Animal» του Thomas Cailley, του οποίου το ντεμπούτο «Les Combattants» έχει διακριθεί στα βραβεία Σεζάρ.

Φωτ.: Ο Στιβ Καρέλ στο Asteroid City του Γουές Άντερσον

Κάννες 2023: Το Χόλιγουντ έρχεται στην Κρουαζέτ

Ο επικεφαλής του κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, Thierry Frémaux, κατά την σημερινή συνέντευξη Τύπου επισήμανε ότι φέτος στην Κρουαζέτ θα παρελάσουν πολλά χολιγουντιανά ταλέντα. Μεταξύ αυτών οι Γουές Άντερσον, με την ταινία «Asteroid City» και πρωταγωνιστές του Τομ Χανκς, Μάργκοτ Ρόμπι, Σκάρλετ Γιόχανσον, Στιβ Καρέλ και Τίλντα Σουίντον.

Ο Τοντ Χέινς με το «May December» και τους Νάταλι Πόρτμαν και Τζουλιάν Μουρ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ο Κεν Λόουτς, ίσως ο πιο επιτυχημένος σκηνοθέτης των Καννών, με 2 Χρυσούς Φοίνικες που επιστρέφει με το «The Old Oak» διεκδικώντας μία ακόμα φορά το Βραβείο.

Κατά το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα παρουσιασθεί επίσης η 5η ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς ενώ θα τιμηθεί ο πρωταγωνιστής Χάρισον Φορντ.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί το Φεστιβάλ των Καννών θα ανοίξει με την προβολή του «Jeanne du Barry» της Maiwenn με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Σουηδός σκηνοθέτης Ruben Östlund, ο οποίος έχει κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα δύο φορές με το «The Square» και το «Triangle of Sadness» που γυρίστηκε στην Χιλιαδού της Εύβοιας.

Το 76ο Φεστιβάλ των Καννών κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαϊου και θα διαρκέσει ως τις 27 του μήνα.

Αναλυτικά η λίστα με τις ταινίες στο 76ο Φεστιβάλ των Καννών

Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα

“Club Zero,” Jessica Hausner

“Asteroid City,” Wes Anderson

“The Zone of Interest,” Jonathan Glazer

“Fallen Leaves,” Aki Kaurismaki

“Les Filles D’Olfa” (“Four Daughters”), Kaouther Ben Hania

“Anatomie D’une Chute,” Justine Triet

“Monster,” Kore-eda Hirokazu

“Il Sol Dell’Avvenire,” Nanni Moretti

“La Chimera,” Alice Rohrwacher

“About Dry Grasses,” Nuri Bilge Ceylan

“L’Ete Dernier,” Catherine Breillat

“The Passion of Dodin Bouffant,” Tran Anh Hung

“Rapito,” Marco Bellocchio

“May December,” Todd Haynes

“Firebrand,” Karim Ainouz

“The Old Oak,” Ken Loach

“Perfect Days,” Wim Wenders

“Banel Et Adama,” Ramata-Toulaye Sy

“Jeunesse,”Wang Bing

Ένα Κάποιο Βλέμμα

“Los Delincuentes” (“The Deliquents”), Rodrigo Moreno

“How to Have Sex,” Molly Manning Walker

“Goodbye Julia,” Mohamed Kordofani

“Crowra (The Burti Flower),” João Salaviza & Renée Nader Messora

“Simple Comme Sylvain,” Monia Chokri

“Kadib Abyad” (“The Mother of All Lies”), Asmae EL Moudir

“Los Colonos” (“The Settlers”), Felipe Galvez

“Augure” (“Omen”), Baloji Tshiani

“The Breaking Ice,” Anthony Chen

“Rosalie,” Stéphanie Di Giusto

“The New Boy,” Warwick Thornton

“If Only I Could Hibernate,” Zoljargal Purevdash

“Hopeless,” Kim Chang-hoon

“Terrestrial Verses,” Ali Asfari & Alireza Khatami

“Rien a Perdre,” Delphine Deloget

“Les Meutes,” Kamal Lazraq

“Le Regne Animal,” Thomas Cailley

“The Idol”

Εκτός διαγωνιστικού

“Killers of the Flower Moon,” Martin Scorsese

“The Idol,” Sam Levinson

“Cobweb,” Kim Jee-woon

“Indiana Jones and the Dial of Destiny,” James Mangold

“Jeanne du Barry,” Maiwenn

Μεταμεσονύκτιες προβολές

“Omar la Fraise,” Elias Belkeddar

“Kennedy,” Anurag Kashyap

“Acide,” Just Philippot

Ειδικές προβολές

“Retratos Fantasmas,” (“Pictures of Ghosts”), Kleber Mendonca Filho

“Anselm,” Wim Wenders

“Occupied City,” Steve McQueen

“Man in Black,” Wang Bing

Cannes Premiere

“Le Temps D’Aimer,” Katell Quillevere

“Cerrar Los Ojos,” Victor Erice

“Bonnard, Pierre et Marthe,” Martin Provost

“Kubi,” Takeshi Kitano